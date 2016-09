Zkazí nám to image, hřímal trenér Petržela po vyřazení Baníku

„Domácí jsou spokojení, porazili Baník, já jsem naštvaný, že to byla první porážka – a úplně zbytečná. Akorát nám to zkazí image,“ čertil se ostravský trenér Vlastimil Petržela. „Takovým způsobem prohrát, to se jen tak nevidí.“

Jen co Baník díky Susovi dorovnal, už zase ztrácel. Uběhlo něco málo přes minutu, když domácím vrátil vedení Šimkovský a dostal 2 385 diváků do extáze. Skóre otevřel Kabele, posila Litoměřicka z Králova Dvora.

Karel Zuna, trenér Litoměřicka: Před fantastickým publikem, které nám moc pomohlo, jsme si zápas neskutečně užili. Jak postup přes Příbram, tak teď přes Baník je nádherný, nedělám v tom rozdíly. Je to odměna pro kluky, jak pracují. Doufám, že se nám bude dařit i ve 3. lize.

„Určitě z toho nebudu dělat nějaké závěry. Ale štve mě, jak jsme prohráli. Nebudu říkat vypadli, protože jsem pohár stejně kvůli nahuštěnému programu hrát nechtěl. Hráli jsme jen my, oni pouze stáli a bránili se, ale když si dáme takové góly...,“ nechápal kiksy v obraně Petržela.

Zkušený trenér postavil hráče, kteří nepatří do druholigové základní sestavy. Oproti ní udělal osm změn. „Tohle je odpověď fanouškům, kteří by chtěli, aby odchovanci víc hráli. Dali jsme jim dneska prostor, ale bohužel je vidět, že tihle kluci na to ještě nemají,“ konstatoval Petržela. „Litoměřicko přehrávali v poli, ale ty dvě hrubé chyby, co udělali, se jen tak nevidí. Oba góly jsme jim darovali.“

Ostravský kapitán Tomáš Hučko se kabonil: „V 1. poločase jsme se bojovným domácím nedokázali přizpůsobit, byli jsme v soubojích nedůrazní. A po přestávce jsme udělali individuální hrubky. Ale myslím si, že by nás to nemělo rozhodit.“

V to věří i Petržela. „Nesmí nás to rozhodit! Na Pardubice se dobře připravíme,“ zmínil kouč sobotní venkovní partii.