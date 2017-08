Musíme si to srovnat v hlavách, řekl po debaklu ostravský záložník Hlinka

Šlo o naše chyby,“ prohlásil Marek Hlinka. „Z pěti gólů jsme si v podstatě čtyři dali vlastní. To jsme soupeři nabili do tisíciprocentních šancí... Byly to hlouposti.“

Takže by to mohl být jen jeden výpadek?

Výpadek to byl, protože když už ve dvacáté druhé minutě prohráváte nula tři, je to těžké. Ten zápas jsme si hned na začátku prohráli sami.

Přesto jste dokázali ještě v první půli snížit na 2:3.

Po tom druhém gólu jsme ožili. Na domácích bylo vidět, že se trochu začínají strachovat o výsledek, ale zase nedůsledností a úplně zbytečnou chybou jsme ve 45. minutě dostali další gól. To byla těžká rána.

S čím jste šli do druhého poločasu?

V něm jsme se snažili dát do zápasu všechno. Měli jsme i šanci, ale neproměnili ji, což asi bylo rozhodující. Pak už jsme se trápili.

Druhý poločas byl i hodně rozkouskovaný. Nemohli jste se dostat do tempa?

Každý osobní souboj byl faul. Bylo to těžké. Snažili jsme se hrát tvrdě, agresivně. Nevím, jak to dále hodnotit.

Co si fotbalista po takovém utkání říká?

Ty pocity jsou hodně smíšené. Celá kabina jsme zklamaní tím, co jsme předvedli. Bohužel takový je fotbal. Musíme to hodit rychle za hlavu a myslet na nejbližší domácí zápas.

Nepřipomněl vám ten duel generálku na ligu s Třincem, kterou jste rovněž prohráli 2:5?

No, bylo by fajn, kdyby se nám teď stejně jako po tom Třinci další zápasy vydařily. Musíme si to srovnat v hlavách a další utkání odmakat, jako ta dvě předcházející.