MS 20: osmifinále bez Argentiny, favority Francie, Anglie a Uruguay

Skupina E Honduras - Vietnam 2:0 (0:0)

Branky: 77. Cruz, 90. +3 J. Álvarez

Honduras: Perello – Maldonado, José García, Decas, Andrade (C) – Grant (46. Cruz), C. Pineda (40. Reyes) – Vuelto, J. Álvarez, B. Rodríguez (73. Flores) – D. Martínez.

Vietnam: Bui Tien Dung – Luong Hoang Nam (80. Duong Van Hao), Ho Tan Tai, Doan Van Hau, Huynh Tanh Sinh – Nguyen Hoang Duc, Nguyen Quang Hai – Nguyen Trong Dai (C), Nguyen Tien Linh (59. Phan Thanh Hau), Dinh Thanh Binh (32. Tran Thanh) – Ha Duc Chinh. Nový Zéland - Francie 0:2 (0:2)

Branky: 22. a 37. Saint-Maximin

Nový Zéland: Woud – Sinclair, Cox, Ashworth, Liddicoat – Bell, Dyer (C) (85. McCowatt) – McGarry (83. Probert), S. Singh, Rogerson – Bevan (89. Imrie).

Francie: Bernardoni – Kwateng, Onguéné (C), Maouassa (68. Poha), Severin – Fuchs (78. Michelin), Sissoko – Nkunku, Saint-Maximin (66. Thuram), Blas – Terrier.