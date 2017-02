Zápas se nám povedl, ale výsledek není ideální, řekl kouč Realu Madrid

Ve vyřazovací části je každý gól vstřelený na hřišti soupeře důležitý, Neapoli tak v domácí odvetě 7. března stačí výhra 2:0.

„Čeká nás ještě těžká odveta, ve které budeme trpět, ale budeme se snažit využít svůj náskok,“ řekl Zidane na tiskové konferenci.

Že Real čeká v Neapoli bojovná atmosféra, potvrdil i kouč italského týmu Maurizio Sarri. „Nepochybuji o tom, že naši fanoušci vytvoří na stadionu peklo. A o to větší, kdyby se nám povedlo vstřelit první gól,“ poznamenal Sarri.

Zidana nejvíce mrzel zbytečně inkasovaný gól od Lorenza Insigneho, který v 8. minutě využil rozhozené obrany Realu a špatného postavení gólmana Navase a střelou ze 35 metrů zařídil vedení italského celku. Real pak musel skóre otáčet.

„Hráli jsme od začátku velmi dobře, s velkou intenzitou, ale soupeř nám dal přesto gól. Tam jsme to trochu nezvládli. Ale brzké vyrovnání nám pomohlo se vzpamatovat,“ ocenil Zidane gól hlavou Karima Benzemy. „Ukázal velký charakter v kritický moment.“

Po změně stran pak zařídil vedení Toni Kroos, který si naběhl do vápna na zpětnou přihrávku Cristiana Ronalda. Třetí gól přidal parádní střelou Casemiro. „Toni se často drží mimo vápno, ale bavíme se o tom, že má na to více nabíhat do vápna. Může dávat více gólů z těchto pozic. Mám z něj radost,“ prohlásil Zidane.

„Odehráli jsme výborný zápas. Netuším, jestli nejlepší za poslední dobu, ale byl opravdu povedený, s velkým nasazením a koncentrací. To si musíme zapamatovat a hrát takto neustále,“ podotkl kouč Realu.