Do Evropy chyběl kousek, litoval opavský gólman po finále poháru

Viděl jste vůbec, kam balon letí?

Viděl jsem, že si ho Bartolomeu naváděl do středu hřiště. Vystřelil přes stopera, který balon lehce líznul. Spíše jsme si kryl zadní tyč, takže jsme už pak nedokázal míč vytěsnit. Takovou střelu by ale gólman měl chytat.

Co chybělo k tomu, abyste vyrovnali?

Nepřišlo mi, že bychom hráli špatně, utkání bylo vyrovnané. Měli jsme i pasáže, kdy jsme Zlín přehrávali. Těžko říct, co chybělo, ale některé akce jsme nedotáhli do konce. Možná nám chyběl větší klid v zakončení.

Taková prohra asi bolí hodně.

To ano. V kabině mají všichni hlavy dole. Chyběl kousek a byli jsme v Evropě. Výkon nebyl špatný, ale prohráli jsme. Je to ohromná škoda.

Jak se vám líbila atmosféra?

Před takovou kulisou jsme hrál poprvé. Fandům patří velký dík. V takovém prostředí se hraje každému výborně.

Pořád jste ještě ve hře o postup do první ligy. Bude těžké se z finálové prohry otřepat?

Ligu nemůžeme zabalit jen proto, že jsme prohráli finále. Je to zklamání. Musíme se ale rychle přeorientovat a pokusit se ještě postoupit.