Pospěch má přetržené vazy. Opavští fotbalisté hledají nového vůdce

Kdy se někdejší reprezentant vrátí do sestavy, nelze odhadnout. Rozhodně to nebude dříve než na jaře... Pokud ještě bude chtít ve 37 letech v kariéře pokračovat.

„To, že se Zdenda zranil, je v první řadě špatná zpráva pro něho,“ povzdechl si opavský trenér Roman Skuhravý. „Pro nás to je obrovská komplikace. My však chceme udělat vše pro to, aby měl motivaci vrátit se i ve svém věku, což je u něj jen číslo. Kondičně je připravený jako osmadvacetiletý hráč. Doufáme, že i po tak těžkém úrazu bude chtít ještě hrát, ale rozhodnutí je jen na něm.“

Opavští bez Pospěcha minule doma remizovali s Ústím nad Labem 1:1. Měla jeho ztráta na výsledek vliv?

„Děláme vše pro to, aby neměla. Ale ať je to jak chce, Zdena je taková persona, takový fotbalista, že by chyběl každému týmu,“ upozornil Skuhravý. „Jde o to, nahradit jeho vůdcovskou roli. Pokud jde o sestavu, v ní se o jeho místo porvou mladíci, ale daleko důležitější je jeho role v týmu. Musíme se s tím poprat.“

Proti Ústí na pravém kraji obrany hrál 23letý Matěj Hrabina. „Máme tam i Matěje Helebranda, reprezentanta do dvaceti let. V přípravě vypadal velice dobře, takže jsme se rozhodli, že nebudeme do mužstva nikoho tahat na hostování a dáme příležitost našim hráčům, aby ukázali, že na to mají,“ dodal kouč.

Opavským start do ligy vyšel. Po čtyřech kolech jsou bez porážky s osmi body třetí. „Úvodní tři zápasy nám vyšly i herně,“ upozornil Skuhravý. „S Ústím jsme ale hráli jen třicet minut, do vstřeleného gólu. Pak jsme ustoupili z naší hry.“

Trenér dodal, že dělají vše pro to, aby se herní tvář mužstva neměnila. „Musíme se naučit hrát i pod tlakem, že se pohybujeme do pátého místa. Ne všichni hráči to zvládají.“