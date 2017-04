Obránci faulují a diví se, říká penaltový expert Schaffartzik

Opavští v tomto ročníku národní ligy dali z penalt už jedenáct branek. Nebýt toho, měli by o 11 bodů méně. Když proměnili penaltu, tak pouze jednou nebodovali - ve 20. kole doma s Pardubicemi prohráli 1:2.

„Vždycky jsem se k penaltám hrnul, ale není to tak, že bych je kopal pokaždé,“ řekl Jan Schaffartzik.

Jak jste se k nim dostal v Opavě?

Loni v letní přípravě jsme měli jednu dvě, a jelikož jsem v klubu už nějakou dobu, tak jsem si vzal balon a šel je kopnout. Už dříve jsem nějakou sem tam kopal. Před sezonou mě trenér na ně určil spolu s dalšími dvěma hráči, ale ty jsem k nim zatím moc nepustil.

Co se musí sát, abyste nechal kopat penaltu někoho jiného?

To je jednoduché. Hned v prvním utkání jarní části se Znojmem (2:2) jsem penaltu nedal, takže příště na ni šel Kuzma (Nemanja Kuzmanovič) a dal. Když nedám gól, tak k pokutovému kopu raději pustím někoho dalšího, přestože to mohu zkusit znovu. V týmu jsou ale další vlci, kteří by penalty rádi kopali. Když Kuzma potom nehrál proti Žižkovu, tak jsem se k nim vrátil.

Je penalta hlavně o psychice? Hodně si věříte?

Abych řekl pravdu, tak před každým kopem jsem aspoň trochu nervózní. Také proto, že většinou šlo o rozhodující gól anebo to bylo za nerozhodnutého stavu. Nikdy to nebyla penalta, že bych zvyšoval třeba na čtyři nula. Navíc gólmani nejsou hloupí, sledují vás.

Právě, nebojíte se, že vás brankáři budou mít brzy přečteného?

Určitě si mě načítají každý zápas. Vědí, kam kopu, ale snažím se střely měnit, čekat, co gólman udělá, a zatím jsem o krok vpředu, což mě těší. Snad to tak bude i nadále.

Takže pořád něco vymýšlíte?

Snažím se. Gólmani jsou zkušenější, výborní na čáře, a tak musím vymýšlet pořád něco nového.

Opava ve druhé lize kopala nezvykle hodně penalt...

... jo, bylo jich dost.

Oprávněně?

Řeknu to jednoduše. Být obránce, tak bych byl ve vápně opatrnější, je to chráněné území útočníka. Vůbec se nedivím, že jich máme tolik. Na Smolu i další naše útočníky se hraje těžce, umějí si udělat místo a obránci do nich jdou bezhlavě. Asi si myslí, že rozhodčí budou shovívaví. Ty penalty byly.

Takže je to i o způsobu vaší hry, že se tlačíte do pokutového území a hrajete aktivně?

Přesně tak, z toho to vyplývá, snažíme se o útočný fotbal na dva útočníky a ti se ve vápně perou. Obránci je faulují a pak se diví.