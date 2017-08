Slezské derby rozhodlo brzké vyloučení vítkovického stopera Honiše

„Rychlé vedení nám pomohlo, i když jsme pak dostali hloupý gól na 1:1,“ řekl opavský obránce Michal Stříž. Právě on si ve druhé minutě naběhl na Kuzmanovičův centr a střílel ke vzdálenější tyči.

„Hned to bylo špatné,“ prohlásil útočník Tomáš Mrázek, který dal oba vítkovické góly. „Chtěli jsme Opavu překvapit, nechtěli jsme zalézt a jen bránit, protože to bychom čekali na smrt. Snažili jsme se vysunout a na to jsme doplatili... Po vyrovnání jsme hráli dobře. Bohužel přišlo vyloučení.“

To rozhodlo, jak se shodli trenéři i hráči obou mužstev.

„Z rychlého gólu domácích jsme se oklepali, a když Tomáš Mrázek vyrovnal, měli jsme na to, abychom Opavany zaskočili,“ tvrdil vítkovický trenér Roman West. „Po vyrovnání jsme začali více napadat, byli jsme aktivnější, jenže když dostanete velmi přísnou červenou kartu, zápas to obrovsky ovlivní.“

Honiš držel Smolu, který mohl jít úplně sám na brankáře Květona. A za to je jasný trest - vyloučení.

„Hrát pak v takovém vedru v deseti není jednoduché,“ uvědomoval si opavský trenér Roman Skuhravý.

„Do té doby bylo utkání vyrovnané. Mrzí mě, že jsme nechali soupeře vyrovnat z jednoduché situace, kterou jsme měli ubránit. Ale vážím si toho, jak jsme s přesilovkou naložili. Bylo to jen o tom, jakým způsobem a kolik gólů dáme. Těší mě, že jsme měli chuť střílet góly i ve druhém poločase.“

Prosadit se proti oslabenému protivníkovi bývá často složité. Semkne se a ještě pozorněji brání. Tentokrát nic takového neplatilo. Opavanům stačilo 19 minut, aby oslabeným hostům ještě do přestávky dali dva góly.

„Někdy je těžké využít početní převahu, ale my jsme věřili naší hře, že to zvládneme,“ uvedl Michal Stříž.

„V Opavě je těžké hrát i v jedenácti, natož v deseti a ještě když je třicet stupňů,“ podotkl Tomáš Mrázek.

„Podstatné pro nás je to, že jsou spokojeni fanoušci,“ uvedl trenér Skuhravý. „Vítkovice mají můj obdiv za to, jak se na jaře zachránily z beznadějné situace. Mají zajímavé mužstvo. Bylo vidět, že k nám přijely hrát sebevědomě a myslely na dobrý výsledek. Jenže soupeř jako my takové vyloučení dokáže potrestat.“