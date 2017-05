Síly nám ubývají, přiznal opavský fotbalový záložník Jursa

„Bohužel. Ostravští hrají zkušeně, takže si pohlídají vedení jedna nula. Pořád je dohánět je trochu frustrující.“

Jursa rozhodl předchozí duel s Vítkovicemi, když se trefil v 80. minutě – 2:1. Dnes ve 26. kole Opavští hrají od 17.00 v Třinci. Je to spolu s úspěšným tažením českým pohárem jejich páté utkání v sedmnácti dnech.



„Teď máme těch zápasů neskutečně moc,“ uvedl Jursa. „Ještě jsem nezažil, abychom během tak krátké doby odehráli tolik utkání. Síly ubývají strašně moc.“

Nabitý program Opavanů ale nekončí, jelikož nyní je čekají tři zápasy během sedmi dnů. Po duelu v Třinci hostí v sobotu od 18.00 Varnsdorf a už 17. května v Olomouci odehrají finále poháru se Zlínem.

Přesto většina fotbalistů raději hraje než trénuje. „To je i můj případ,“ přiznává Jursa. „Ale síly fakt ubývají. Musíme dobře regenerovat a také odpočívat.“

Jaké to je bojovat o nejvyšší příčky ve dvou soutěžích? „Těžké, ale nevypouštíme ani jednu. V lize se budeme bít o postup do posledního kola, snažíme se vyhrát každý zápas. A pohár? To finále pojedeme jednoznačně vyhrát. Bez diskuse.“

Skončit pod vrcholem v lize i poháru by pro Opavany bylo velkým zklamáním. „Ale takový je fotbal. Přesto věřím, že uspějeme. Snažíme se vyhrát každý zápas bez rozdílu, jestli jde o ligu, nebo pohár,“ uvedl Tomáš Jursa.

Uznal, že v lize hodně ztratili začátkem jara. „Zapinkali jsme si to hlavně doma, kde jsme na jaře přišli o deset bodů. Teď to doháníme.“

Čím to, že se Opavským doma moc nedařilo? „Možná hrajeme venku uvolněněji, ale možná jsme jen doma nechytli začátek jara. Od čtvrtého kola už hrajeme dobře. Akorát s Pardubicemi se nám před tím herně a výsledkově zápas vůbec nepovedl,“ dodal Jursa.