Opavští fotbalisté se už snad dostávají z „přípravné“ únavy

Kouč nebyl s dosavadními přípravnými duely spokojený. Vždyť Opavští pět prohráli, dva remizovali a jen v jednom zvítězili.

„Ale věděli jsme, co děláme, aspoň doufám, že to víme, protože až minulé tři čtyři dny na tréninku vidím, že kluci vyjíždějí z únavy po fyzické přípravě,“ řekl Roman Skuhravý.

Zlepšení bylo podle něj znát především v prvním poločase nedělního souboje s Karvinou (2:2). „To byl náš výkon po fotbalové i taktické stránce velice slušný. O přestávce soupeř vystřídal a bylo vidět, že nastoupili mladí hráči. Už to bylo obráceně – my jsme byli pasivnější, nehráli jsme tolik s balonem.“

Skuhravý tvrdí, že z únavy se dostává i útočník David Puškáč, zatím jediná opavská posila, který přišel z třetiligové Odry Petřkovice. „Nebyl zvyklý na tak velké tréninkové dávky, ale věřím, že to pro nás bude do budoucna hodně zajímavý hráč,“ řekl trenér.

Má v týmu ještě nějaké díry, které potřebuje zacelit? „My jsme od začátku říkali, že pokud někdo přijde, tak to musí být kvalita.

Jinak jsme chtěli do kádru zařadit hlavně mladé kluky, ale teď se zranil Kuba Janetzký. Patnáct hráčů je konsolidovaných. Teď uvidíme, jak to dopadne se Zdenou.“

Obránce Zdeněk Pospěch si v neděli poranil koleno, v němž si v srpnu přetrhl křížové vazy, a čeká, jak dopadne vyšetření.