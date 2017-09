V Opavě budou pardubičtí fotbalisté čelit i Joelovi nebo Zavadilovi

A je tu ještě jedna okolnost. Pardubicím se v Opavě tradičně daří, v minulosti jí byli na jejím stadionu schopni dokonce dvakrát nastřílet potupnou „pětku“. Zvítězili i letos v dubnu výsledkem 2:1, který byl dost nečekaný.

„Teď to ale bude jiný zápas, v jiném období sezony a s jinými hráči,“ konstatoval trenér Krejčí na klubovém webu FK Pardubice. „Opava je silnější o Joela (Kayambu, ještě loni hráče Pardubic) a zkušeného Zavadila (nedávného kapitána prvoligového Brna), i u nás je sestava jiná. Bude to hodně těžké,“ tušil.

Oběma sokům možná bude chvíli trvat, než se dostanou do správného provozního tempa. Měli totiž dvoutýdenní volno od mistrovských utkání ve Fortuna národní lize, způsobené reprezentační pauzou. Opava to částečně řešila přátelským zápasem v polském Sosnowci, jejž vyhrála 3:1, Krejčí zase nahnal sedm hráčů pardubického „áčka“ vypomoci rezervě v divizi. „Věřím, že nám pauza neublíží,“ uvedl Krejčí.

Komplikací pro něj bylo z pohledu přípravy na Opavu i to, že čtveřice hráčů (gólman Šmíd, obránce Surzyn a záložníci Ladra a Mužík) byla s národním týmem do dvaceti let. Mužík se navíc zranil.

„To je pro nás nepříjemné. Ale myslím, že Tomáš Ladra i Michal Surzyn návrat do klubu zvládnou dobře,“ přál si trenér Východočechů.