Druholigová premiéra Lasáka: Měl jsem husí kůži. Masakr

Jeho druholigovou premiéru na Městském stadionu v Ostravě proti Baníku sledovalo přes 12 tisíc diváků. „Zatím jsem chytal jen pohár, a ještě proti Petřkovicím a Šumperku,“ podotkl dvacetiletý Kryštof Lasák. Do branky šel narychlo, po vyloučení Viléma Fendricha.

Jak vám bylo?

Husí kůže, husí kůže. Masakr.

Do hry jste šel bez rozcvičení. Měl jste to o to těžší?

Před utkáním jsem se rozcvičil, jako bych měl jít do základní sestavy. Tak to dělám vždycky, takže to mi nevadilo.

A hned jste dostal z přímého kopu gól.

Kdybych se jím trápil celý zápas, tak bych asi nechytil ty šance, co domácí měli. Skončilo by to třeba šest nula.

Ostatně střela Hlinky asi ani moc chytit nešla, že?

Šlo to na mou stranu, ale absolutně nic jsem neviděl. Přede mnou stál borec. Baníkovec.

Proti dalším dvěma brankám z brejků jste také moc šancí neměl.

To jsme už hráli na riziko, se třemi obránci. Bylo to furt nahoru dolů.

Berete to jako šanci dostat se do sestavy?

Určitě. Teď budu chytat proti Vlašimi (Fendrich dostane od disciplinární komise fotbalové asociace za vyloučení trest - pozn. red.) a v tom zápase se musím ukázat.