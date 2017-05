Opavští fotbalisté jsou v dobré pohodě. Z výsledku se radují před finále

Přesto si uvědomuje zásadní věc: „Pokud bychom měli strach, tak prohrajeme.“ To, aby se opavským fotbalistům nerozklepala kolena, považuje Skuhravý za zásadní otázku.

„Bavíme se o tom s klukama, ale je to trochu jako ruská ruleta, ve které neznáte výsledek. Uděláme všechno pro to, aby se uklidnili, aby si ten zápas šli prožít a dokázali ze sebe vydat to nejlepší, protože to bude rozhodující.“

Jak tedy uspět? „Dát první gól, nebo ještě lépe dát jich více než soupeř,“ usmál se opavský útočník David Puškáč. „Zlín se umí zatáhnout a hrát na brejky, proto by nám vedoucí gól hodně pomohl.“

Opavští se shodují, že finále je pro ně stěžejním duelem sezony. „Ale samozřejmě důležitá je i liga. Bereme zápasy tak, jak jdou za sebou,“ prohlásil Puškáč.

Fotbalisté Slezského FC sázejí i na dobrou pohodu. „Ta je fantastická, ať už sezona dopadne jakkoliv,“ uvedl trenér Skuhravý.