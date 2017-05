Návštěvnost fotbalové ligy se přehoupne přes deset tisíc, věří analytik

Od ročníku 2018/2019 se liga bude hrát jinak. Po klasických třiceti kolech se tabulka rozdělí na tři skupiny a bude následovat ještě nadstavbová část. -čtěte podrobněji o novém systému

Proč tak radikální změna?

„Aby se z ligy stal ještě lepší produkt pro diváky, sponzory i přímo fotbalisty. Liga bude atraktivnější pro všechny zainteresované,“ vysvětluje Špaček závěry loňské studie.

Je změna nutná ze sportovního, nebo ekonomického hlediska?

Nový model by měl přinést větší náboj, který přiláká diváky a sponzory, a tím přinese i víc peněz.

Od začátku jste navrhovali nadstavbovou část. Změnit počet týmů jste nezvažovali?

Šestnáct týmů je dlouhodobě optimální počet. Osmnáct nebo dvacet by na českém prostředí bylo moc, to by bylo ekonomicky těžko proveditelné. A čtrnáct nebo dvanáct je zase málo. Ukazuje se, že země, které se vydaly cestou zúžení ligy, nedávají dostatečný prostor mladým fotbalistům. Pak to odnáší reprezentace nebo rozvoj hráčů.

Nadstavbová část Co bude následovat po základní části, jak budou skupiny vypadat Skupina o titul (1. - 6. místo)

Šest týmů, každý s každým na jeden zápas. Body ze základní části se započítají. O Evropu (7. - 10. místo)

Čtyři týmy pohárovým způsobem doma-venku. Vítěz vyzve 4., nebo 5. tým mistrovské skupiny na souboj o předkolo Evropské ligy. O záchranu (11. - 16. místo)

Šest týmů, každý s každým na jeden zápas. Body ze základní části se započítají. Poslední sestoupí, patnáctý a čtrnáctý půjdou do baráže proti druhému a třetímu z druhé ligy.

Stávající model už potenciál vyčerpal?

I kdyby se liga do rozšíření o nadstavbovou část nepustila, tak by potenciál zlepšit návštěvnost, výnosnost nebo sportovní úroveň měla. Ale dovolím si tvrdit, že nadstavbová část tento proces velmi dramaticky urychlí.

Ale v Anglii, Španělsku nebo Německu se žádná nadstavba nehraje.

To je, jako byste na jednu stranu dali tygra a na druhou kočku domácí. Ekonomická síla tam je obrovská. My se jim chceme přibližovat a můžeme se inspirovat, ale nebuďme naivní. Jejich úrovně nikdy nedosáhneme už jen kvůli velikosti trhu. Vždyť i český divák má z těchto zemí takovou nabídku televizních přenosů, že to není možné usledovat. Vedle toho musíte najít model, aby se ty menší domácí soutěže uživily. Je to reakce na rostoucí vliv těch pěti velkých soutěží.

V Nizozemsku nebo Belgii po zavedení nadstavbové části návštěvnost stoupla, ale v Polsku v prvních dvou letech naopak klesla. Jak víte, že nový model pomůže?

Nevíme to, ale doufáme, že půjdeme cestou Beneluxu. Propad v Polsku zavinilo i to, že odezněl efekt Eura 2012. Nový herní model alespoň zastavil ještě větší úbytek diváků.

Každá země má jiný systém - ideál jako by neexistoval. Není to varovný signál?

Když něco přestane fungovat, tak se objeví pionýrské pokusy to zlepšit. To se dělo v minulých letech v okolních zemích. Česko počkalo a vybralo si to nejlepší z jednotlivých případů. Jestli se to povedlo, uvidíme v následujících letech.

Dojde někdy i na ty velké soutěže? Bude se tímhle způsobem hrát v Anglii?

Počkejte, podívám se z okna a vyvěštím z křišťálové koule. Teď vážně. Nevím. Ale UEFA řeší jiný problém.

Jaký?

I v těch velkých ligách máte kluby, které jsou o dvě nebo tři úrovně výš než ostatní. Třeba ve španělské lize vyhrávají tituly jen Real Madrid a Barcelona. Tyto kluby přemýšlí, jak naplnit potenciál ještě víc. Určitě by si přály evropskou komerční superligu, kde by hrály Paris St. Germain, Chelsea, Barcelona, Real Madrid a další velkokluby. UEFA se tomu zatím brání, ale je to otázka, kterou bude muset řešit.

Jaká má nový herní model negativa?

Bude složitější hledat volné termíny. Při jakémkoliv problému může dojít k termínové kolizi. Což platí také pro alternativní akce, třeba koncerty, které se odehrávají na fotbalových stadionech. Pár negativ se najde, ale pozitiva převyšují.

A co argument, že může být výhodnější skončit sedmý než šestý?

V novém herním modelu bude o co hrát až do konce. A věřím, že negativních prvků, které se tady odehrávaly možná v 90. letech, bude ubývat.

Ve své studii také doporučujete zvyšovat kredibilitu soutěže. Co si pod tím představit?

Fotbal si od 90. let nese punc netransparentnosti, ale dovolím si tvrdit, že pod střechou LFA dochází k očišťování poměrně mílovými kroky. Když se podíváte na kluby, tak už to není vývěsní štít podnikatelů, ale majitelé se opravdu snaží tvořit byznysovou hodnotu. Sparta, Slavia i Plzeň jdou v tomto směru vpřed a dávají dobrý příklad všem ostatním.

Je měřitelné, jestli negativní kauzy jako třeba opilí sudí ovlivňují zájem fanoušků nebo sponzorů?

Opilí sudí v Příbrami jsou excesy, které se děly, dějou a dít budou. Tomu nikdy úplně nezabráníte. Ale takové aféry ovlivňují zájem fanoušků nebo sponzorů možná krátkodobě. Daleko větší průšvih by byl, kdyby se dělo něco nekorektního z hlediska ovlivňování zápasů na systémové úrovni. To by vedlo ke znevážení ligy.

Také zdůrazňujete, že kluby musí kultivovat stadiony. Vážně má kvalita zázemí takový vliv?

Obrovský! Pokud někde postavíte novou arénu, tak se vám skokově zvedne návštěvnost. Vytvoříte prostředí, které je příjemnější pro víc skupin diváků. V Česku bohužel moc nefunguje, aby se stadiony zabudovávaly do urbanistických celků s vyšší nabídkou služeb. To návštěvnosti také pomáhá.

Můžete to vysvětlit?

Benfica má obrovský stadion pro 90 tisíc lidí, který je součástí obrovského areálu. Díky tomu mají návštěvnost v řádu několika desítek tisíc na každý zápas, přestože Lisabon je jen o málo větší než Praha. Na utkání chodí i ženy, protože po zápase můžete pokračovat v zábavě v rámci toho komplexu - když já půjdu s tebou na zápas, tak ty se mnou půjdeš zase někam jinam.

Nový stadion se chystají stavět třeba v Hradci Králové. Jakou byste doporučoval pro českou ligu kapacitu?

Doporučoval bych přemýšlet v maximální rovině 20 tisíc diváků, spíš o něco nižší s možností navýšení na výjimečné akce. Také bych doporučil přemýšlet nejen o zasazení do urbanistického celku, ale zamyslet se také nad multifunkcí stadionu. Zkrátka aby to nebyl čistě fotbalový stadion - aby měl kulturní a společenské využití a šly tam hrát i jiné sporty. Jinak tam budete mít dvacet fotbalových zápasů za rok a tím to končí.

Zápasy české ligy přenáší volně dostupná Česká televize i placená O2 TV Sport. Je takový model dlouhodobě udržitelný?

Nejlukrativnější zápasy se budou na volně dostupných stanicích objevovat méně a méně. Ale v zájmu LFA je, aby se fotbal dostal do mediálního prostoru co nejvíc a tím lákal diváky do ochozů. Možná se v dohledné době dočkáme i toho, že v televizi budou úplně všechny zápasy na různých stanicích.

Jsou pro fotbal výhodnější přenosy na placené, nebo volné stanici?

Když ligu uzavřete na placené kanály, tak tím logicky omezíte přístup sponzorů do mediálního prostoru. Veřejnoprávní televize má totiž vyšší sledovanost. Byť v praxi se to může projevit i obráceně - když si fanoušek zaplatí televizi, tak se spíš přinutí dívat, protože nechce vyhodit peníze. LFA musí zvážit všechny argumenty. Je to důležité, protože u mediálních práv vidíme velmi významný potenciál pro zvýšení tržeb, takže by si pak kluby mohly dovolit dražší hráče a tím zvýšit sportovní kvalitu. Mimochodem...

...ano?

Kvalita české ligy není špatná, naopak. Sponzoři v zahraničí musí za obdobný produkt zaplatit daleko víc peněz. A v ceně mediálních práv je ještě větší rozdíl.

Rovněž upozorňujete, že průměrná cena lístků je 136 korun, což je ve srovnání s okolními státy málo. Je tady prostor pro zvýšení?

V Česku máme problém nastavit ceny za služby, jsme úplně jinde než v okolních státech. Když si jedete zalyžovat do Itálie, tak si tam dáte polévku za nejméně devět eur. Dáte si ji za tu cenu, protože vám k tomu přidají úsměv a navíc je to opravdu porce. Nemáte s tím problém. Když to cenu má, tak se nebojte cenu zvednout.

A jakou cenu má zápas české ligy?

Se zvýhodněnou permicí se na těch 136 korun na zápas klidně můžete dostat, ale když je to lístek na jedno utkání, tak by se cena měla pohybovat minimálně na úrovni Polska. Tam lístek stojí průměrně 260 korun. Jinak se to doplácí z jiných kapes a nevede to k rozvoji produktu.

Herní model se změní, stadiony se zvelebují a o zlepšování transparentnosti už jste mluvil. Začne tedy chodit víc diváků? A kde má český fotbal limit?

V Německu si taky nikdo nedokázal představit, že budou stadion naplněné z 98 procent. Takže limitem je kapacita stadionů, která je teď asi sedm tisíc. Ale věřím, že začne výstavba nových stadionů a průměrná návštěvnost se dostane přes magických deset tisíc. Jsem optimista a tipuju, že to bude do deseti let.