Mladý obránce Šašinka: Euro mi může pomoci, ale ne směrem k Baníku

Šampionát nadějí začne zítra, přičemž Češi se ve skupině utkají s domácím výběrem, Švédskem a Portugalskem.

A spolu se Šašinkou jsou v českém výběru i jeho spoluhráči z Baníku Denis Granečný a Ondřej Chvěja a karvinský Ondřej Lingr.

„Máme velice silný tým na to, abychom postoupili ze skupiny a porvali se o titul,“ prohlásil Ondřej Šašinka, který je kapitán národního celku.

Vážně si troufáte na titul?

Určitě na to máme, i když tam není žádný lehký soupeř.

Místo v reprezentaci jste si vybojoval, jak těžké bude dostat se do sestavy Baníku?

Hodně těžké, protože v kádru je dost kvalitních hráčů, na hrotu i pod ním, kde bych také mohl hrát.

Může vám pomoci, že budete hrát Euro, anebo spíše ublížit, když jste z přípravy Baníku vypadl?

Spíše ublížit, protože trenér Kučera už bude budovat nějakou sestavu a my s klukama tam nebudeme. Takže o to bude náročnější se do sestavy probojovat.

Je tedy účast na mistrovství Evropy pro vás minus?

To zase ne. Mám možnost posunout se někam dál, někam se odrazit. Minus to je, pokud jde o místo v sestavě Baníku.

Když dáte v Gruzii pět gólů, hned o vás bude vědět celá Evropa...

To asi jo. Třeba se to povede (smích).

Minulou sezonu jste hostoval v Senici. Máte možnost se tam vrátit?

Už mi volali, že by mě chtěli, pokud mi to v Ostravě nevyjde.

Loni jste se nevešel do kádru Baníku pro druhou ligu, ale hrál pravidelně nejvyšší slovenskou soutěž v Senici. Není to nepoměr?

Česká a slovenská první liga je trochu rozdíl, ale v té slovenské jsou Žilina a Slovan. To jsou týmy, které hrají fakt dobrý fotbal a v české lize by určitě byly nahoře. Pro mě bylo dobré utkat se s takovými soupeři.

Hostování vám tudíž prospělo?

Bylo to pro mě nejlepší řešení, protože v Baníku jsem moc nehrál. A ve svém věku potřebuji hlavně hrát. Seničanům bych chtěl poděkovat za důvěru.