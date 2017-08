Plzeň si tady zasloužila prohrát, litoval jablonecký Mihálik

Rozhodl rychlý gól Plzně, jak jste viděl tu situaci, kdy míč po trestném kopu zapadl do brány?

Já jsem stál před vápnem a hlídal odražený míč. Viděl jsem, že míč přes skrumáž propadl až na zadní tyčku. Bylo to kopnuté přesně tak, jak by to asi mělo být a stáčet se do brány. Ale všemu předcházel náš zbytečný faul, který asi nemusel být a z toho jsme Plzni darovali gól.

Která z šancí vašeho týmu ve druhé půli vás nejvíc mrzí?

Těch závarů tam bylo spousta. Já sám jsem měl podle mě stoprocentní šanci, kdy jsem ale z vápna přestřelil bránu. Mrzí mě to, mohl jsem to třeba zlomit.

Zápas připomínal jarní bitvu s Plzní, kdy jste po půli také prohrávali, pak jste ji zmáčkli, ale tehdy se vám podařilo vyrovnat.

Přesně tak. Rozdíl byl ale i v tom, že Plzeň tehdy ve druhém poločase také tlačila, měla šance a bylo to vyrovnanější. Dneska jsme měli tu převahu úplně stoprocentní a Plzeň si tady zasloužila prohrát.

Jablonci se doma proti Plzni v posledních letech vůbec nedaří, čím si to vysvětlujete?

Je to asi tím, že Plzeň je v poslední době nejlepší tým v České republice, furt hraje o titul a asi její hráči mají velké zkušenosti s těmi nervózními zápasy jak z naší ligy nebo z evropských pohárů. Mají takové zdravé sebevědomí, i když někdy možná až moc, a nebojí se toho. Dnes nám možná chybělo i trochu štěstí, abychom je ve druhém poločase zlomili. Určitě jsme na to měli.