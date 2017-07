Ve Spartě nechtěný Mazuch bude hrát druhou anglickou ligu za Hull

V červnu se stal jedním z pěti sparťanů, s nimiž nový italský trenér Andrea Stramaccioni nepočítal. Nyní se upsal druholigovému anglickému Hullu, kde byl v červenci na testech.

„I když anglická Championship u nás nemá takový zvuk, je to skvělá soutěž. Z přestupu mám velkou radost, hrát v Anglii byl můj sen,“ uvedl Mazuch.

S anglickým klubem absolvoval už přípravný kemp v Portugalsku, kde nastoupil do dvou zápasů. Hull v nich porazil Benfiku, remizoval s Nantes a hlavně: ani jednou neinkasoval. Podle klubového webu předvedl Mazuch „působivé výkony“.

„Právě tam jednoznačně přesvědčil o svých kvalitách,“ řekl hráčův manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Pro Mazucha jde už o čtvrté zahraniční angažmá. Coby velký talent a účastník stříbrného mistrovství světa do 20 let odešel z mateřského Brna do italské Fiorentiny, odkud putoval do Anderlechtu Brusel a Dněpru Dněpropetrovsk. Loni v zimě se vrátil do Česka do Sparty.

V novém klubu ho povede ruský trenér Leonid Sluckij, který po sestupu z Premier League vystřídal Steva Bruce.



„Trenér Sluckij je výborný, hodně se mnou komunikuje a je vidět, že o mě hodně stál. Výhodou je také to, že se s ním díky mému působení na Ukrajině bezproblémově domluvím,“ těší Mazucha.

„Ve svých letech je Ondra zkušený, ale přitom stále perspektivní stoper. Vzhledem k situaci, do které se ve Spartě dostal, považujeme za velký úspěch, že se ve spolupráci s naší anglickou kanceláří pro něj podařilo najít tohle špičkové angažmá,“ doplnil Kolář.

Mazuch bude ve druhé anglické lize čtvrtým Čechem. V Sheffieldu Wednesday působí Daniel Pudil, Matěj Vydra hraje za Derby County a Tomáš Kalas, kmenový hráč Chelsea, by měl i v příští sezoně hostovat v londýnském Fulhamu.