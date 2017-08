Karafiátův gól byl Liberci k ničemu. Olomouc nás utahala, tvrdí

Překvapilo vás, že jste brankáře Buchtu překonal z takové dálky?

Trochu mě to překvapilo, ale zkouším to často, když tam je prostor. Prostor tam teď byl, dobře jsem si posunul míč do pohybu. Vystřelil jsem a spadlo to tam.

Byla to chyba gólmana?

Myslím, že ne. Nechci se chválit, ale bylo to dobře umístěné k tyči do boční sítě, i když ve výši jeho rukou. Občas se mi rána vydaří a teď to vyšlo. Ale asi bych to vyměnil za tři body a lepší výkon z naší strany, protože jsme nehráli vůbec dobře.

Čím to? Měli jste jednu šanci po chybě olomouckého stopera, jinak nic.

Vůbec se nám nedařilo, Olomouc víc běhala, byla všude dřív, my jsme vůbec neběhali a byli všude pozdě. Zaslouženě vyhráli a já jim gratuluju.

Přitom po výhře nad Zlínem jste mohli hrát v klidu.

Nevím, čím to je. Řekli jsme si, že na ně vlítneme, to se vůbec nestalo, dobře kombinovali. Byli jsme všude pozdě, měli prostor uprostřed hřiště a dávali nám míče za obranu, utahali nás. Tři body si zasloužili.

Jak ostré byly souboje s Tomášem Chorým?

Je vysoký, má dobré krytí míče a my se na něj nesmíme při soubojích lepit a snažit se ho přeskakovat. Občas se nám dařilo ho uhlídat a občas ne.

Oba góly jste dostali po rozehraných standardních situacích hlavou. První po rohu, druhý po autu. To není dobrá vizitka defenzivy.

Nemáme takovou výšku, jakou mají ostatní týmy. Musíme se spoléhat na jiné věci. Určitě jsme to měli ubránit, druhý gól rozhodně, protože míč letěl dlouho a vůbec nevím, jak se to za mnou semlelo. Zbývalo pět minut do konce, měli jsme to zvládnout.

Mohl jste i vy v té situaci udělat víc?

Nevím, balon letěl za mě, teď si nevybavuji, jestli jsem do toho mohl jít, nebo ne. Za mnou byli ještě naši dva hráči a dva jejich hráči. Neuhlídali jsme si to.