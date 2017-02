Jak vytvořit šampiony? Marseille chce brzy vládnout. S Payetem či Evrou

„Už jsem se ve West Hamu necítil dobře. Chtěl jsem zpátky do Francie. V Marseille mi to bude sedět líp,“ řekl brzy 30letý Payet, výrazná postava letního Eura, na němž pomohl Francii až do finále.

To už první z fanoušků West Hamu chodili do klubového fanshopu vracet dresy „zrádce“. Zhruba za čtvrtinu ceny si ho mohli vyměnit za trikot se jménem jiného fotbalisty. „Nemusím se nikomu za nic omlouvat,“ tvrdí však Payet.

Mezi fanoušky londýnského klubu je teď hodně nenáviděný. A nejen mezi nimi. „Dali jsme mu všechno, byli jsme tady pro něj. Cítím se podvedený. A jsem naštvaný,“ řekl Slaven Bilič, kouč West Hamu.

Podle zástupců klubu Payet zhruba od Vánoc nekomunikoval se zbytkem týmu. Byl jeho největší hvězdou: právě z Marseille přestoupil teprve před rokem a půl. Famózními výkony si brzy vysloužil prodloužení smlouvy do roku 2021 a luxusní gáži. Jenže chtěl pryč. Také kvůli trenérovi Rudi Garciovi, pod nímž působil už v Lille.

„O všem, co se stalo, jednou promluvím,“ vzkázal Payet, za nějž dala Marseille 800 milionů korun, což je o dost víc, než v létě 2015 utržila (350 milionů korun).

Přesně to však zapadá do plánu, který má na jih Francie vrátit velké trofeje. Olympique vládl na přelomu 80. a 90. let minulého století, v roce 1993 triumfoval v Poháru mistrů evropských zemí, dnešní Lize mistrů.

Americký boháč Frank McCourt, bývalý majitel baseballového celku Los Angeles Dodgers, je od podzimu nový vlastník slavné značky. Ta brala francouzský titul naposledy v roce 2010 a McCourt chce v příštích čtyřech letech investovat 5,5 miliardy korun. Dlouhodobějším cílem je prorazit i v Lize mistrů. „Po skvělé historii se otevírá nová kapitola. Vrátíme klub na cestu na vrchol,“ slíbil McCourt.

Po období, kdy Ligue 1 vládl Lyon a Paris St. Germain, mají zase přijít zlaté časy modrobílých barev.

„K vybudování top klubu mají opravdu pevné základy, historii, fantastické fanoušky a nádherný stadion. Na člověka to tam dýchne,“ říká Lukáš Pokorný, který v minulém týdnu přestoupil do Montpellieru a v premiéře byl jako náhradník u porážky 1:5 právě v Marseille. „Co se týče momentální síly, tak tady Marseille všichni berou na úrovni jako Monako a Paris St. Germain. Mají neskutečnou kvalitu.“

Jenže na první Monako mužstvo ztrácí ze šesté příčky už 16 bodů. Velký útok se tak plánuje až na příští sezonu –a to už teď. Kromě Payeta přišel i protřelý obránce Patrice Evra z Juventusu a záložníci Sanson (Montpellier) a Sertic (Bordeaux).

„Zatím nejsou neporazitelní, my měli za stavu 1:3 hodně šancí se zápasem něco udělat, ale příští roky budou útočit na titul,“ má jasno Pokorný, který si všiml zajímavého detailu. „Po gólu na 3:0 by člověk čekal, že už se nebudou nikam hnát, ale hned po rozehrávce útočník Gomis začal na všechny řvát,rychle běžel napadat a celý tým s ním. To ukazuje na vnitřní sílu.“

Ta by se s Payetem měla ještě zvýšit. „Když kývnul i takový hráč, jako je Patrice Evra, je to pro mě záruka, že to má smysl,“ řekl Payet.

Na velkolepé plány Marseille se ale skepticky dívá Bernard Tapie, šéf klubu z poslední úspěšné éry, která však později byla znehodnocena korupčním skandálem. Tapie musel i do vězení: na úplatcích rozdal podle soudu 19 milionů dolarů.

„Už jsem viděl ve fotbale hodně věcí... Nepočítá se to, co nový majitel říká, ale co dělá,“ pravil Tapie.

Začátek má však McCourt slibný.