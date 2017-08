Jenom FAČR nám vyšla vstříc. Jak Olympia přestěhovala fotbal do Prahy

Během tří let se z krajského přeboru vyšvihli až do druhé ligy. V Hradci Králové, kde byla Olympia doma, ale první mužstvo dál působit nemohlo. Na východě Čech klub nechal mládež a přestěhoval se do Prahy. Druhou ligu hraje na Strahově.

Na stadionu Evžena Rošického, v Praze považovaného za nepopulární vyhnanství. V azylu tam dlouhé roky hrála Slavia, domov tam na čas nuceně našly i obě Bohemky - ta střížkovská i vršovická. „Víme, že to tam Pražáci nemají moc rádi,“ pokrčí rameny Miloš Sazima, trenér týmu. „Pro nás je to ale krásný stadion, kterých ve druhé lize moc není. Má svou atmosféru. Užíváme si, že nehrajeme na žádném vesnickém hřišti,“ doplní ho Luděk Frydrych, jeden z nejzkušenějších hráčů a kapitán. Jako jeden z mála zažil loňskou jízdu třetí ligou, byť Olympia nakonec skončila až druhá. Jenže Jirny postup dlouhodobě odmítají, a tak se výš - už potřetí v řadě - posunul tým z Hradce. Loňský kádr pak za krátkou dobu výrazně proměnil. Skončila například osobnost týmu Karel Piták, který dal přednost trénování v juniorce Slavie. „Teď to máme zhruba půl na půl - naše hráče a mladé kluky na hostování. Rozhodně máme jedno z nejmladších mužstev v soutěži,“ vysvětluje Sazima. FK Olympia Základní informace Stadion: Evžena Rošického, Strahov

Klubové barvy: Žlutá a černá

Čas domácích zápasů: sobota 10:15

Během tří sezon klub postoupil z krajského přeboru přes divizi a ČFL až do druhé nejvyšší soutěže. Tu už nehraje v Hradci, ale v Praze. Start do soutěže Olympii vyšel: po domácí výhře nad Pardubicemi remizovala s Táborskem. V sobotu přivítá Viktorii Žižkov. FK Olympia je nový klub, který narychlo vznikl v létě, aby mohl po postupu získat profesionální licenci a nastoupit do druhé ligy. Do ní prošel ještě jako FC Olympia Hradec Králové, která dál na východě Čech působí na mládežnických úrovních. „Ty nejlepší mladé hráče chceme do našeho prvního mužstva zapracovávat v přípravných obdobích. Vychovávat a dávat příležitost mladým hráčům je jedním z našich cílů,“ potvrdil Angelos Goulis, předseda představenstva a mecenáš. Olympia chce klub v Praze stabilizovat ve druhé lize a v hlavním městě zůstat dlouhodobě poté, co se v Hradci Králové na pokračování nedohodla. Ani to nešlo. „Usilovali jsme o to, ale zůstat tam pro nás bylo nereálné. Dělit se o malšovický stadion s FC Hradec nešlo, protože na něm město chystá rekonstrukci. Dva kluby zároveň by na něm hrát nemohly,“ říká Goulis, šéf klubu původem z Řecka. Fotogalerie Olympia proti Táborsku Zobrazit fotogalerii Proto padla volba na Strahov. „Fotbalový svaz nám jako jediný vyšel vstříc a patří mu za to poděkování,“ shodují se v nově vzniklém klubu. Možnosti byly omezené. O jiných městech Olympia neuvažovala a další pražské stadiony? Těch vyhovujících moc není, výše nájmů navíc vedení zrazovala. Jsou to poněkud spartánské podmínky, ve kterých Olympia na profesionální působí: jeden z nejnižších rozpočtů v soutěži, k tomu nehostinný Strahov a tréninkové zázemí na Žižkově na Spojích. „Pořád se seznamujeme a nějaký čas nám to potrvá. Třeba na Strahov teď přijedeme v pátek, hráči mají trénink, druhý den dopoledne tam odehrajeme zápas, sbalíme se a zase odjedeme,“ vysvětluje František Bauer, technický vedoucí mužstva. „Je to trochu náročnější na logistiku, ale zvládáme to,“ doplňuje. Na první zápas Olympie dorazilo na kopec nad Prahou 350 diváků. Fanouškovská základna bude problém, výraznější ji ale Olympia neměla ani v Hradci. „Když jsme hráli špičku třetí ligy, chodilo asi dvě stě diváků,“ vzpomíná Sazima. V lepší návštěvu Olympia doufá v sobotu, kdy se v prvním pražském derby své kratičké historie potká s Viktorií Žižkov. „Musíme hrát dobrý fotbal a doufat, že se to po Praze rozkřikne a lidi začnou chodit. Víc toho ze sportovního hlediska udělat nemůžeme,“ tuší trenér. Získat pravidelnou pozornost náročného pražského fanouška je totiž více než složité.