Olympia bude plná elánu, tuší pardubický Jeřábek a obává se o atmosféru

Hned, jak vedení Olympie rozhodlo, že přijme nabídku na postup do druhé ligy, vyvstala otázka, kde tým najde potřebné zázemí, které by splňovalo svazové podmínky na odehrání soutěže. Bylo totiž jasné, že skromný stadionek v královéhradeckých Kuklenách požadavky FAČR neuspokojí.

Klub se proto „rozdvojil“ a mužské áčko bude hrát pod novým názvem FK Olympia Praha na strahovském stadionu Evžena Rošického. Na české poměry obří stánek s kapacitou přes 19 tisíc míst se přitom těžce plnil i na dřívější prvoligová střetnutí.

„Mám z toho trochu obavy. Dle mého těch deset lidí moc atmosféru neudělá. Těžko říci, jaké to bude,“ zamýšlel se Jeřábek.

Olympii přes léto opustila její výrazná tvář, matador Karel Piták. Spolu s ním klub v minulých sezonách pravidelně povyšoval na vyšší level. Motivace uspět ve FNL nováčkovi chybět nebude.

„Je to pro ně první zápas, takže budou plní elánu a nabuzení. Záležet bude, jak to zvládneme a co jim dovolíme hrát. A taky uvidíme, s jakou sestavou na nás vyrukují,“ prohlásil Jeřábek, který se na již šestý ročník Pardubic ve druhé lize těší.

„Přípravy vyplněné mnoha tréninky moc nemusím, ačkoliv teď to bylo lepší, jelikož jsme hráli hodně přáteláků. Zápasy jsou pro mě lepší než dvoufázové trénování,“ neskrýval tvůrce pardubické hry.

V sobotu od 10.15 by se proti němu měl postavit do brány dlouholetý spoluhráč, expardubický gólman Luděk Frydrych. Další jména budou pro třiatřicetiletého Jařábka spíše neznámá. Určitý přehled o tom, kdo kam přestoupil, nicméně má.

„Sem tam na to kouknu, ale abych to vyhledával a projížděl kádry, tak to zase ne,“ přiznal Jeřábek, dle jehož odhadu budou o postup mezi elitu usilovat týmy Opavy a Hradce Králové.

Rodák z Prachovic musel po sezoně překousnout konec parťáka ze středu zálohy Petra Kudrny. Jeho rozhodnutí skončit v A týmu mu nijak rozmlouvat nezkoušel. „Dostával to ze všech stran. Každý druhý den měl s někým jednání, kde ho přemlouvali. Už jsem ho tím úplně netrápil,“ dodal Jeřábek, který bude mít v kabině nadále hlavní slovo.