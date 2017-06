Stačí dva body. Olympia v Praze zaútočí na triumf v ČFL

Jejich posledním soupeřem v třetiligové soutěži totiž bude Loko Vltavín, třetí tým tabulky. Navíc se bude v sobotu před obědem hrát v Praze. „Velmi kvalitní soupeř, což ukazuje i jeho umístění,“ tvrdí o něm Miloš Sazima, trenér Olympie.

Hradecký tým jde do souboje s třetím Vltavínem, který už nemá šanci dosáhnout na první příčku. Z druhé příčky na vedoucí Jirny ztrácí jeden bod, ty už ale mají zápas závěrečného 34. kola odehraný. K tomu, aby je přeskočila, potřebuje Olympia v Praze získat dva body, vzájemné zápasy této sezony totiž mluví pro Jirny.

Utkání závěrečného kola ČFL začne na hřišti Loko Vltavín v 10.15 a Olympia by v něm potřebovala prodloužit šňůru vítězných zápasů. Vyhrála poslední čtyři s tím, že první z nich - duel se Zápy - až po penaltovém rozstřelu. I taková výhra by dnes Olympii k prvenství v ČFL stačila.

Hradecký klub se netají tím, že do 2. ligy jít chce, mohlo by se mu to podařit i přesto, že dnes Jirny v tabulce nepřeskočí. Ty totiž údajně o 2. ligu zájem nemají.