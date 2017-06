Hradecká Olympia drží postupovou naději, potřebuje dva body

Třetí nejvyšší soutěž k tomuto možnému scénáři došla po víkendových zápasech. Hradecká Olympia v tom svém, který patřil do předposledního kola, porazila 3:1 Dobrovici, Jirny, s nimiž se o prvenství přetahuje, zdolaly 3:2 Benátky nad Jizerou. Pro vítězné Jirny to byl už poslední zápas, další body k jejich současnému počtu nepřidají.

„Je to otevřené až do konce a ta situace nastat může,“ uvedl Miloš Sazima, trenér Olympie.

Hradecký tým v sobotu do Prahy vyrazí v pozici druhého týmu tabulky, který na vedoucí Jirny ztrácí jeden bod. Aby soutěž vyhrál, potřebuje získat dva, vzájemné zápasy má lepší středočeský rival. „Bude to vyvrcholení sezony, uvidíme, jak to dopadne,“ pokračoval Sazima.

Dopadnout to může i podle uvedeného scénáře. Když zápas Vltavínu s Olympií skončí nerozhodně, bude následovat penaltový rozstřel, který rozhodne o druhém bodu, který by pro Olympii znamenal postup.

„Nijak zvlášť se na ten zápas už připravovat nejde, je to na konci sezony. Všichni ale vědí, jaká je situace,“ konstatoval její kouč.

Hradecký tým si naději na prvenství uchoval domácí výhrou nad Dobrovicí. Neměl to ale vůbec jednoduché, soupeř ze středu tabulky ukázal svoji sílu. Olympia sice šla po deseti minutách do vedení a i pak byla častěji u míče, ale do šancí se nedostávala a nebezpečný soupeř dokázal po rychlém brejku vyrovnat. „Po rychlém vedení naše aktivita, pro mě z nepochopitelného důvodu, ochabla,“ poznamenal Sazima.

Vyrovnané skóre Olympii bralo před posledním zápasem bodovou výhodu, ale k jeho vylepšení ve svůj prospěch se dlouho nemohla dostat. „Dobrovice ukazovaly svoji sílu, hlavně ve středu hřiště mají velmi šikovné hráče a byla i nebezpeční,“ přiznal hradecký trenér.

Stejně jako v první půli Olympii pomohly standardní situace. Na penaltovou z prvního poločasu navázala dvacet minut před koncem přímým kopem, po kterém se hlavou prosadil Ptáček, a výhru v závěru pojistil rohový kop, po němž dal třetí gól vítězů Demeter.

„Standardní situace rozhodly, letos se nám v nich daří a opět jsme to potvrdili,“ vyjádřil spokojenost kouč.

Sobotní zápas v Praze bude rozhodovat o tom, zda Olympia ovládne jí hranou soutěž v posledních třech sezonách potřetí. Před dvěma lety totiž byla první v krajském přeboru, loni slavila prvenství v divizi a nyní se může prosadit také v České fotbalové lize a získat tím právo postoupit do 2. ligy.