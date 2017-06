Šéf hradecké Olympie Sazima: Víme, o co se v Tachově hraje

Výsledek západočeské předehrávky předposledního kola České fotbalové ligy totiž Olympii může výrazně přiblížit cíl, se kterým do sezony šla. Pokud totiž nyní druhé Jirny prohrají, může Olympia v případě sobotní výhry nad Dobrovicemi už kolo před koncem slavit postup do 2. ligy. Poprvé v historii klubu.

„Víme samozřejmě o tom, o co se bude v předehrávce v Tachově hrát, ale stoprocentně tam nepojedu. Soustředíme se na vlastní zápasy,“ říká předseda představenstva a zároveň hlavní kouč týmu Olympie před vyvrcholením sezony, v němž tým může dosáhnout třetí postup za poslední tři roky. Pokud se jí to podaří, posune se během těchto tří let z krajského přeboru až do profesionálního fotbalu.

Olympia o postup * Dvě kola před koncem České fotbalové ligy má na 1. místě náskok dvou bodů před Jirny a pět před Loko Vltavín.

* V posledních dvou kolech nejprve Olympia v sobotu hostí Dobrovice a sezonu zakončí o týden později na hřišti Vltavínu.

* Hodně napovědět může zítřejší předehrávka předposledního kola, v níž čtvrtý Tachov hostí právě Jirny. Pokud Jirny nezískají více než bod, může Olympia v případě sobotní výhry nad Dobrovicí slavit postup do 2. ligy.

* Olympia za sebou má velmi úspěšný minulý týden, nejprve ve středu vyhrála 2:1 ve Štěchovicích, poté si o víkendu přivezla výhru 3:0 z Domažlic.

Ten středeční ale může výrazně naznačit, zda půjdete do sobotního utkání s Dobrovicemi s vědomím, že vám výhra dá jistotu.

Pro nás je teď důležité, že před sebou máme dvě těžká utkání. Končíme za necelé dva týdny na Vltavínu, který je nahoře, o tom se bavit nemusíme, jak to bude těžké.

V tu chvíli ale už může být rozhodnuto a Dobrovice tak vysoko není.

Není, ale podívejte se třeba na její poslední výsledek. Vyšehradu nastřílela pět gólů, což svědčí o kvalitě. Navíc my víme o jejich přednostech, zvlášť středová řada je velmi dobrá, tam jsou hráči, kteří si umějí poradit s míčem. Nic nesmíme podcenit.

Minulý týden vám v boji o postup hodně pomohl, přivezli jste si výhry ze Štěchovic a z Domažlic a defintivně jste zahnali slabší chvilku, která vám vzala slibný náskok v čele tabulky.

Určitému útlumu se asi během sezony úplně vyhnout nedá. Nám k tomu možná pomohla i zranění. Na druhé straně v zápasech, které jsme prohráli, proti nám stáli opravdu kvalitní soupeři. S Tachovem to byl asi nejlepší fotbal od obou týmů v této sezoně, hrálo se nahoru dolů s šancemi na obou stranách. A v Chrudimi jsme narazili také na velmi silného soupeře, který svoje kvality v poslední době prokazuje a drží šňůru pěti výher za sebou.

Po výborném podzimu a zimním posílení mužstva jste se nijak netajili tím, že vaším hlavním cílem je postup do 2. ligy. Vaši fanoušci možná očekávali, že za ním půjdete s ještě větší suverenitou...

My jsme ale věděli, že to bude hodně těžké. Mně by se také líbilo, kdybychom každého soupeře válcovali, ale třetí liga není vůbec jednoduchá soutěž. A oproti podzimu nijak nezaostáváme. Na podzim jsme získali 34 bodů, teď na jaře už 33 a máme ještě dva zápasy před sebou, takže naše bilance může být lepší než na podzim.

Nebyl třeba nedávný útlum i o tom, že poslední kroky za vytčeným cílem bývají nejtěžší?

Ono to pro mužstvo celkově není vůbec jednoduché. Když se před sezonou řekne, že cílem je postup, tak už to samo o sobě je nápor. Každé zaváhání je vidět, čekají se od vás vítězství a vědí to i soupeři, kteří proti vám mají ohromnou motivaci. Pak se ten cíl naplňuje hodně těžce a podle mě hůř, než když hrajete o záchranu.

Olympia s tím má svoje zkušenosti, postoupila i v minulých dvou sezonách. Je to letos nejtěžší?

Na to se těžko odpovídá, ale beru to tak, že čím vyšší soutěž, tak to těžší je. Navíc letos jsme v soutěži, kde se hraje nejvíc soutěžních zápasů z celého českého fotbalu, žádná jiná soutěž nemá osmnáct účastníků. To s sebou nese i některé nové věci, hrají se třeba středeční kola. A pro nás, kteří hráváme doma v sobotu dopoledne, je středa úplně o něčem jiném. Přes devadesát procent hráčů má zaměstnání, po něm jedou na zápas.

Olympia nejen v zimě posilovala, ale zároveň se v její sestavě prosazují mladí hráči z vlastní mládežnické základny.

Tohle mě těší. Olympia je po celé republice vyhlášená svojí kvalitní mládežnickou základnou a že hrají někteří mladí více či méně pravidelně, je dobrou vizitkou našich mládežnických trenérů. Hrajeme sice o postup do 2. ligy, ale i tak jsou schopní se mladí prosadit. Vždyť například Bareš a Čihák jsou ročník 1998, Ličman jen o rok starší.