Tohle už si nenecháme vzít, tvrdí olomoucký trenér Jílek

O čem také hovořil?

O tom, zda už je Sigma ligová

„To řeknu, až budeme. Ale jsem přesvědčený, že to zvládneme. Řekl jsem před čtyřmi zápasy, že pokud je uhrajeme, bude to dobré a my jsme je zvládli za plný počet bodů.“

O kvalitě týmu pro první ligu

„Mužstvo svoji sílu má, ale aby mohlo hrát ligu bez starostí, je ještě potřeba přivést minimálně dva tři hráče na zvýšení konkurence. Mužstvo je dobře nasměrované, ani ne sportovně, ale hlavně jako tým, jak pracuje a s jakou vizí. Myslím, že by to v lize mělo zvládnout.“

O Vítkovicích

„Pochválím soupeře. Přijel tým, který byl hodně organizovaný a poctivý. Takový průběh hry jsme očekávali, ale vnitřně jsem neočekával, jak budeme nakládat s příležitostmi.“

O nevyužitých šancích

„V první řadě převládá dobrý pocit ze tří bodů, protože na to se fotbal hraje. Vždycky dávám do roviny, abychom měli produktivitu, body a aby s tím šel i herní projev. Nemyslím, že byl úplně špatný, proti takto kvalitnímu bloku je i málokdo na vyšší úrovni schopný se prosadit. Čekal jsem, že bychom se doma mohli střelecky prosadit a nabídnout divákům góly. Věřím, že jsme si to schovali do dalších zápasů.“

O útočníkovi Tomáši Chorém

„Cením si hlavně komplexnosti Chorého. Má velmi slušnou techniku, velmi dobře pracuje pro mužstvo, ale i v defenzivě, hlavně v první presingové fázi udělá kus práce. Je schopný situaci rozběhnout i zvýhodnit, a když k tomu přidáme jeho postavu, která musí být pro každého obránce nepříjemná, je schopný udržet spoustu míčů zády k bráně. Pro nás je obrovsky důležitý a ne jen po sportovní, ale i lidské stránce, do kabiny je to velmi dobrej kluk. Má to celé před sebou.“

Zda jako asistent u reprezentace do 21 let Chorého doporučuje

„Ode mě jdou samozřejmě na Tomáše jen ty nejlepší reference, až je to někdy úsměvný. Ne, snažím se být objektivní, některé zápasy měl slabší, teď ten závěr má velmi dobrý. Víťa (Vítězslav Lavička - pozn. red.) ho viděl na Žižkově a vyjádřil se o něm hodně pochvalně.“