Zlepšujeme se, ale teprve teď se ukáže, míní olomoucký Plšek

Trefil se už počtvrté v sezoně. A v sobotním (16.30, ČT sport) domácím šlágru druhé ligy proti druhým Českým Budějovicím bude chtít potvrdit stoupající formu svou i týmu.

Třinec jste sestřelil sám a Sigma podruhé v řadě vyhrála. Užil jste si trošku euforie?

Ne, tak bych to nenazýval. Máme dvě výhry v řadě, to je dobrý, ale před sebou teď České Budějovice - a tam se teprve ukáže. Soutěž rozjely dobře, jsem na zápas zvědavý.

Ale po třech úvodních plichtách se zvedáte, ne?

Nebylo to nejlepší, ale když si vzpomenu na náš start dva roky zpátky, tak to bylo ještě horší. Tak doufám, že sérii vítězství teď nastartujeme jako před dvěma roky.

V čem vidíte největší zlepšení?

V držení míče, jednoznačně. V prvním zápase nás Opava ve druhém poločase přehrávala, byli jsme křečovití. Teď už návyky z tréninků přenášíme do hry a každým zápasem se zlepšujeme.

Ale trápíte se v koncovce, tedy až na vás. V Třinci jste dal pěkné góly.

Padesát procent prvního gólu bylo Tomáše Zahradníčka. Centr byl skvěle načasovaný a mně de facto stačilo jen nastavit hlavu. Bylo to z bezprostřední blízkosti, takže jsem to nemusel ani umisťovat. U druhé branky jsem měl první myšlenku, že budu míč ještě prostrkávat do vápna, ale měl jsem dostatek prostoru na střelu. Dobře mi to sedlo a naštěstí to tam zapadlo. V Třinci jsem se trefil už v předminulé sezoně, ale nebyl mi gól připsán, nakonec ho vedli jako vlastní.

Trefil jste ještě břevno, další šanci spálil. Myslel jste na hattrick?

Jednoznačně jsem to měl v hlavě. Šel jsem do vápna za tím. Bohužel jsem trefil brankáře, snad příště.

Nabíráte sebevědomí?

Do zápasu v Třinci jsme šli hodně posílení těsnou výhrou ve Vlašimi. Dodalo nám to hodně sebevědomí. Byli jsme dobře odpočinutí, potrénovali jsme. Viděli jsme na videu, že Třinec má silné první poločasy. Byli jsme nachystaní. Ukázalo se to prvních pětadvacet minut.

V nastavení jste však o výhru mohli přijít, ale brankář Buchta vás zachránil.

Klinická smrt! Už jsem to viděl v bráně, ale Buchtič předvedl fantastický zákrok a podržel nás.

Nicméně také v Třinci kotel vašich fanoušků skandoval: Jílek ven! Jak to na vás působí?

To je věc fanoušků. My to můžeme ovlivnit výkony.

Ano, dobrými výkony trenéra podržíte, špatnými odstřelíte...

Tak to vnímá veřejnost, ale my v každém zápase chceme tři body - a za tím si jdeme.