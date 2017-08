Deset bodů? To není špatné, cení si olomoucký kapitán Vepřek

Stejně smířlivě hodnotil i remízu, s níž se oba týmy z moravského derby rozešly. „Ve finále je to dobrý bod, určitě se bude na konci sezony počítat. Asi jsme měli málo šancí, možná jednu dvě. Bylo to takové hraní po šestnáctku,“ míní Michal Vepřek.

Předvedli jste slabší výkon než v předchozích zápasech?

Slovácko hrálo dobře, nenechalo nás pořádně rozehrát, neměli jsme takový klid. Nedostávali jsme se pořádně do zakončení. Mohli jsme kolikrát radši jít střelou a místo toho jsme hledali zbytečně ještě něco navíc.

Blízko byl dvakrát hlavou Chorý po vašich centrech.

Je to škoda, na druhou stranu máme deset bodů, to není špatné.

Bylo na vás Slovácko dobře připravené?

Hráli dobře, napadali nás. Možná jsme se ve druhé půlce zbytečně báli o výsledek, mohli jsme být víc v klidu. Měli jsme moc nepřesností.

I vy jste ale domácí presinkem zatlačili.

To je naše hra, že presujeme nahoře, lítáme, nenecháme soupeře rozehrát. Na tom je naše hra založená.

Jaké byly souboje s bývalými spoluhráči ze Sigmy Janem Navrátilem a Jakubem Petrem?

V zápase je to těžké, člověk si to ani pořádně neuvědomí, že je to Navrc nebo Kuba. Ale myslím, že to byl férový zápas.

Jinak to ovšem bylo na Slovácku ostré a emotivní jako obvykle. Z čeho to pramení?

Myslím, že to bylo vyhecované zbytečně. Možná to chtělo i od hlavního rozhodčího více citu. Těžko říct.

Žluté karty od sudího viděli Daníček, Chorý i Šumulikoski. Ale rozepře pak pokračovala i o přestávce při odchodu do kabin. Co tam se dělo?

To bych asi nechal být.

Jak tedy hodnotí kapitán úvodních pět kol po návratu do první ligy?

Osobně jsem spokojený. Nahráli jsme hodně bodů, s tím asi před začátkem soutěže nikdo nepočítal. Každý bod je pro nás důležitý. Drželi jsme nulu vzadu a to se taky počítá.

A do reprezentační přestávky můžete jít klidní...

Doufám, že během reprezentační pauzy bude pohoda a budeme mít klidný týden.