Doma řval na televizi, teď se olomoucký kouč Jílek vrací na střídačku

Ovšem chybět jim bude hlavní útočná zbraň: zraněný Tomáš Chorý. „Ale nestojíme na jednom hráči,“ nedělá si už uzdravený kouč alibi v rozhovoru pro MF DNES.

Jste už fit?

Oproti původnímu stavu se to dá nazvat jako fit, není to ještě stoprocentní, ale je to výrazně lepší.

V Karviné tedy chybět nebudete?

Stoprocentně. S týmem jsem od úterý, takže si nemyslím, že už by tam byla vážnější komplikace. Aspoň v to doufám.

Co vám vlastně bylo?

Akutní bakteriální střevní problematika spojená s vysokými horečkami. Z důvodu infekčního ani mého stavu nešla Slavia zvládnout.

Tušíte, kde jste k tomu přišel?

Ne, nemám představu.

Sledovat zápas jen u televize, to musí být pro trenéra nervy.

Nic příjemného. Odpoledne už mě propustili z urgentu, takže jsem byl doma. Díval jsem se na televizi, byl jsem v kontaktu s Laďou Minářem (sportovním manažerem Sigmy) a Lacem (Ladislavem Onofrejem, Jílkovým asistentem).

Momentky z utkání Olomouce se Slavií.

Přesto jste měl motivační proslov k týmu před zápasem. A volal jste také v poločase.

Před zápasem to byla klasika. Cítil jsem to jako povinnost, mužstvo povzbudit, vyjádřit podporu. V poločase jsem se bavil s Lacem o taktických věcech. Ve finále se to zvládlo dobře, byť v závěru se štěstím, ale bod pro nás v té situaci je dobrý.

Nepřitížilo se vám ale, když jste viděl, jak velké šance si slávisté ve druhé půli vytvářeli?

Posledních deset minut už bylo hodně na stres. Člověk řve na televizi na hráče, aby se posouvali do prostorů, kde mají být, a ono to nejde.

Mohl jste ovlivnit aspoň střídání, nebo to bylo v režii asistenta?

Těžko se to ovlivňuje, viděl jsem to v televizi se zpožděním minutu a půl, takže to ani nebylo možné. Bavili jsme se rámcově, ale nepředpokládali jsme zranění Tomáše Chorého. Jiná varianta však nepřipadala v úvahu, střídání byla v pořádku.

Jak to s Chorým vypadá?

Nebudu nic zastírat: na víkendové utkání připravený nebude. Chce to ještě odstup, aby se konkrétně ukázala míra vážnosti zranění, ale naštěstí se vyloučila původní prognóza - přetržený zadní křížový vaz. To je obrovská úleva. Lokální poškození kloubu tam je, ale nebude to vyžadovat měsíce, předpokládám, že to bude otázka několika týdnů. Je to daleko lepší varianta, i když Tomáš bude určitě chybět.

Byť tým nestojí na jednom hráči, Chorý je jeho klíčovou osobností a už se Slavií to bylo vidět: jakmile musel střídat, neudrželi jste vpředu míč. Nebojíte se, co jeho absence s vaší hrou udělá?

To vůbec ne. Hra nestojí na jednom hráči. Ale Chorý je rozdílový hráč. Ani nemyslím gólovým přínosem jako ve druhé lize, ale hlavně způsobem hry. Je nepříjemný pro každou obranu, dokáže udržet míče, zvýhodnit spoluhráče, pracovat pro mužstvo. Máme však dost hráčů, abychom našli ideální náhradu.

Manzia se o to pokusil proti Slavii.

Manziovi to úplně dobře nevyšlo, ale je potřeba si uvědomit, že měl složitou roli - nastoupil do zápasu, kdy jsme se dostávali pod tlak, vylezli na nás, hráli agresivněji, tak jsme to zjednodušovali. Se svou postavou to měl na stopery soupeře velmi složité. Nevyšly mu ani některé technické věci, což je spojené s tím, že teď nemá takovou herní praxi, ale zase na jeho obranu musím říct, že v přípravě Bidje vypadal výborně. Do brejkových situací by mohl na soupeře platit. Neupíral bych mu aktivitu, ale kvalita mu teď trochu scházela. Zatracovat hráče ovšem po jednom zápase nemůžeme. Máme i další varianty - Zdeňka Linharta, který byl zdravotně indisponovaný, teď už odehrál za juniorku slušný zápas. Ale dostává se do toho pomalu, herní výpadek je vidět. V tom je to komplikovanější, ale musíme si poradit.

Povzbudí vás, že jste se dokázali měřit i s mistrem?

Určitě ano. První poločas bych při troše troufalosti řekl, že jsme byli i lepším týmem - agresivnějším, líp jsme kombinovali. Soupeř se také dostal do dvou šancí, ale ty pramenily z náhodných věcí, našich ztrát, hlouposti nebo mladické naivity, která k tomuhle týmu také trochu patří. Ale byli jsme schopni hrát v tempu, aktivně. To bychom chtěli praktikovat proti každému soupeři a to, že jsme byli schopni to hrát proti Slavii, by mělo hráčům dodat sebevědomí do dalších zápasů.

Ve druhé půli ale odešla vaše záloha. Co bylo špatně?

Choras se zranil kolem 50. minuty. Oni pak zvýšili aktivitu a my jsme měli v povědomí, že výsledek je proti favoritovi přijatelný. Byly situace, které jsme měli dohrát větší kvalitou. V předfinální fázi jsme pokazili přihrávky, jež bychom měli zvládnout a soupeř se z toho dostal do tlaku. Přidali tam Necida, ani defenzivní záložníci už nebyli ve vyšším postavení, nebyli jsme schopni se tam dobře dostat. Tam byl problém, nebyl kondiční. Neudrželi jsme balony, abychom si taky někdy oddechli. Pak to opticky vypadá, že má soupeř pořád tlak, ale když se na to podívám z videa, tak byly situace, které jsme měli uhrát a trošičku to rozvolnit. A to se nepodařilo.

Přestože Sigma nepředstavila nového majitele, prodlužuje smlouvy s oporami. S náhradníkem Lukášem Buchvaldkem se to však nepodařilo a byl vyřazen z týmu. Co na to trenér?

Beru to jako fakt. Není ideální ani pro jednu stranu a je třeba najít východisko. Víc to nechci komentovat.

Očekával jste od Buchvaldka víc?

Na jeho přístup si nemůžu stěžovat. Dřív prý neměl odpovídající nastavení, ale v tom mě nezklamal. Měl jsem větší představu o progresu, že bude rychlejší. Bylo to spíš pozvolné. Záblesky ukázal. Čekal jsem, že sportovní kvalita bude na vyšší úrovni. Říkal jsem mu, že by mu prospěla pravidelné konfrontace s dospělým silovým fotbalem. Byl jsem přesvědčený, že kdyby někde dostal šanci třeba půl roku, tak by se mohl ještě vytáhnout a dostat se na nějakou úroveň.

Sigma je milým překvapením ligy. Těší vás víc počet bodů, či způsob, jakým jste k nim přišli?

Mám to vždy spojené. Každý by mě lynčoval, kdybychom hráli dobře a neměli body. Taky bych byl zklamaný. Kdybychom body měli po zápasech, v nichž bychom byli pod tlakem, byla by to otázka náhody, krátkodobosti. Nedávalo by to trvalejší šanci, opakovat to do budoucna, takže jsem rád, že obě nádoby se nám spojily - výsledky i kvalita. Což je ideální pro psychiku týmu.

Ptají se vás lidé, jak dlouho to může Sigma vydržet?

Vnímám to i vnitřně. Člověk si tu otázku pokládá. Ale říkám, že s jídlem roste chuť a měli bychom být schopní právě na základě sebevědomí, které tady hráčům v minulosti chybělo, se měřit s kýmkoli. To jsme si dokázali. Teď je jen na nás, abychom si udrželi pokoru. Potom si myslím, že to bude pokračovat.

Vnímám, že váš fotbal začíná zajímat i diváky, kteří Sigmu před časem odepsali. I to je plus, že?

To je super, jsme rádi. Byl to jeden z cílů, o kterých jsme se bavili před sezonou - vrátit diváky na stadion. A bodovat, bez toho by to nešlo.