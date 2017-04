Pět gólů za týden. To je Čoro! Na tabulku střelců se nedívám, říká Chorý

Klíčový podíl na tom má právě Chorý, který teď střílí gól za gólem. „Nijak velkou formu necítím,“ odmítá dvoumetrový útočník, ale pak přece jen přizná: „Cítím se dobře, ale hlavně že nám to šlape a pomáhám mužstvu. Máme pátou výhru v řadě, to je pro nás strašně důležité a jsme za to rádi.“

Vítězný gól trefil Chorý ve 30. minutě přesnou hlavičkou k tyči, gólman Květoň neměl šanci. „Byl to krásný balón od Kuby Petra. Zvedl hlavu, podíval se, byl jsem zrovna v náběhu, tak jsem to hezky trefil,“ liboval si.

Uzavřel tak svůj skvostný týden, během kterého nastřílel pět gólů ve třech zápasech. Dvakrát se trefil proti Varnsdorfu i Žižkovu, oba zápasy skončily 3:2 a i zde to byly pro Chorého vítězné zásahy. V tabulce střelců má 13 branek a už je druhý, za sedmnáctigólovým spoluhráčem Jakubem Plškem, který se už může začít bát. „Na tabulku střelců se nedívám. To je úplně jedno, hlavně že vyhráváme. Hlavně chceme postoupit do ligy,“ připomíná. Ale vidí to stejně i Plšek? „Probereme to na obědě,“ culí se Chorý.

Sám však ví, že gólů proti Vítkovicím mohl dát víc. Už v 7. minutě mu vykopával míč z brankové čáry Mišinský, ještě do přestávky měl další dvě šance a v 81. minutě jeho pohotovou ránu skvěle vyrazil Květoň. „Trefil jsem to hezky z voleje, ale gólman Vítkovic měl výborný den,“ uznal a od jedničky Vítkovic ocenil i přiznaný roh. „Bylo to moc hezké, v duchu fair play. Někteří spoluhráči z Vítkovic mu říkali, ať se nepřiznává, ale hned ukazoval na roh. Možná se jim to i trošku vrátilo. Předvedli se tu hezky a my jsme fakt rádi za tři body.“

Vítkovice, které z předposledního místa bojují o záchranu, se na Hané zaměřily hlavně na defenzivu. Povolila jen jedinkrát. „Věděli jsme, jakou má Chorý kvalitu i formu, brání se hrozně blbě. Samozřejmě bychom takového útočníka brali,“ přiznal trenér Vítkovic Ivan Kopecký a ocenil, jak na sobě jednadvacetiletý hráč zapracoval. „Udělal progres, šel nahoru, ať už nohama, i pohybem, má dobré náběhy, je nebezpečný v šestnáctce. Je hodně dobrý hráč a nám dělal hodně velký problémy a nakonec rozhodl utkání.“

Do konce druhé ligy zbývá pět kol a Chorý chytá formu v pravý okamžik. Červnové mistrovství Evropy do 21 let se blíží, a jedině pokud si udrží stejnou kadenci i v dalších zápasech, bude mít šanci dostat se do nominace z druhé ligy. „Produktivitou v posledních třech kolech ukazuje, že je útočník srovnatelný s ligovými hráči. Proti Vítkovicím by to potvrdil, kdyby přidal ještě další gól,“ míní kouč Sigmy Václav Jílek.