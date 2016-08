Zachrání upocené vítězství Jílka, nebo do Olomouce přijde Balcárek?

Ani upocená výhra 1:0 nad posledním týmem druhé ligy, kterou trefil po centru Martina Sladkého v poslední minutě stoper Jan Štěrba, ještě neznamená, že bude Jílek po dnešním zasedání klubového představenstva nadále trenérem A-týmu Sigmy.

Podle zdrojů MF DNES už totiž Olomouc oslovila s nabídkou svého bývalého hráče a nynějšího kouče třetiligového Uničova Jiřího Balcárka.

„Já jsem zase slyšel, že Radka Látala,“ odmítl chystanou výměnu trenérů potvrdit místopředseda Sigmy Petr Konečný. „Nemá smysl předjímat rozhodnutí představenstva. Stále platí, co jsem už avizoval; že po zápasech s Pardubicemi a ve Vlašimi si situaci vyhodnotíme.“

Šťastná výhra by ještě mohla Jílka na lavičce udržet. Každopádně se dá odpoledne očekávat výživná diskuse ve vedení Sigmy. „Neřekl jsem, že trenéra Jílka udrží dvě vítězství, ani že případné dvě porážky znamenají jeho odvolání,“ podotkl Konečný.

Balcárek, který včera s Uničovem porazil 5:1 Hlučín a vyhoupl se tak na druhé místo MSFL, nebral telefon. Olomouc zůstává po opětovném sestupu z první ligy za očekáváním favorita soutěže.

Je až šestá se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí dvojici Ostrava – České Budějovice.

Po třech lopotných remízách však dokázala zabrat bodově naplno a pořádně si vydechla.

„Pořád jsem si vnitřně stěžoval na to, že to štěstí se k nám ne a ne přiklonit. Tentokrát se nám ukázalo,“ řekl klubovému webu Jílek. „Byl to těžký soupeř hlavně z pohledu pracovitosti toho mužstva. A byť nás tolik neohrozil, tak nám toho ani tolik neumožnil. V závěru jsme to šťastně strhli na svoji stranu. Ale myslím, že vzhledem k průběhu utkání to bylo zasloužené. Díky hlavě Honzy Štěrby slavíme vítězství.“

Netradiční střelec se rozplýval: „Bylo to drama až do konce. Věřím, že teď to nastartujeme a už to taková dramata nebudou.“

Jílek by rád přivítal ofenzivní posilu, na čemž Sigma pracuje. Do karet jí hrají i postupy Plzně s Libercem do Evropské ligy, jelikož by měla dostat finanční bonusy za hráče, které tam prodala.

Jestli však díky hlavě Štěrby zůstane 40letý Jílek trenérem Sigmy, se teprve uvidí.