Falta? Nikoho nepustím, tvrdí trenér olomouckých fotbalistů Jílek

Václav Jílek místo pohádek sledoval, jak přes zimu posilují konkurenti v boji o postup z druhé ligy v čele s Ostravou. Trenér fotbalové Olomouce si kvůli složité ekonomické situaci Sigmy musí na posily počkat.

Vedoucí klub soutěže zahájil včera přípravu bez nákupů i očekávaného nového majitele. Z béčka si jen vytáhl mladíky Vichtu s Látalem a z Uničova střelce Krče. Zůstávají však opory včetně žádaného leváka Šimona Falty, jenž byl na testech v Bröndby Kodaň.

Zneklidňuje vás, že Sigma stále nepředstavila nového většinového spolumajitele?

To jsou zbytečně silná slova. Na konci roku, kdy jsem byl přizván na dozorčí radu, jsem pevně věřil, že se to vyřeší do konce roku, ale je to fakt. Chápu, že není jednoduché všechno dotáhnout. Nechtěl bych se do toho moc pouštět a komplikovat si hlavu. Myšlenky mám nastavené na sportovní stránku. Ale chápu, že nás to ovlivňuje. Je třeba reagovat. Vidíme, že konkurenti nespí, posily sbírají. My jsme také měli vytipované hráče, ale v tuhle chvíli je to velmi složité za podmínek, kdy tady není určitá stabilita a nemáme ekonomickou pevnost, potřebujeme vyčkat. Uvidíme, jak se to vyřeší v průběhu ledna.

Na testech v Bröndby Kodaň byl záložník Falta. Hrozí, že odejde?

Šimon absolvoval čtyřdenní testy, byla to společná domluva vedení. Ale absolutně to nemá návaznost na jeho jarní působení tady. Jednoznačně jsme řekli, že Šimon tady bude. Nevím, co by se muselo stát, jaká nabídka by musela přistát na stůl, aby odešel. Počítám s ním, minimálně na jaro zůstává.

Od vedení máte příslib, že ani za současné situace kádr neoslabí?

Ano, jasně jsme se shodli. Situace je taková, jaká je. Do konce ročníku bychom to měli zvládnout. Absolutně jsme se nebavili o tom, že bychom nějaké hráče pouštěli.

Až na zkušeného Vojtěcha Štěpána, jenž se pod vámi neprosadil.

Dál je v kádru, ale má teď volnou ruku, aby si našel angažmá. Dá se říct, že kádr je v danou chvíli více méně beze změn. Přesunuli jsme dva hráče z B-mužstva – Vichtu a Látala, kteří odvedli za béčko kvalitní výkony a řekli si o šanci v áčku. Do začátku přípravy jsme dali šanci Aleši Krčovi, v Uničově se prezentoval dobrou střeleckou potencí. Je to náš odchovanec a šanci si zaslouží. Po třech týdnech uvidíme, jak to s ním bude vypadat.

Krč platil v Sigmě za talent, v dorostu ale prchl do Sparty, kde se neprosadil. Je už na takovou šanci připraven mentálně?

S Alešem jsem pracoval dlouho v mládeži. Vždy potvrzoval pověst, že byl velmi talentovaný, produktivní hráč. Prošel si určitým obdobím – byl na Spartě, neprosadil se, vrátil se. Dostává šanci na restart a je to jen na něm. Má všechny předpoklady, aby to zvládl, ale nejdůležitější je – jak říkáte – mentální nastavení. Aby to unesl. Není to jen o tom, že přijde a bude hrát. Musí se vypořádat s konkurencí, přesvědčit okolí. Šanci si jako dlouhodobě produktivní hráč třetí ligy zasloužil, uvidíme, jak se s tím popere.

Smlouvu jste prodloužili se stoperem Alešem Škerlem...

Aleš je pro nás důležitý nejen na hřišti. Je to přesně typ hráče, který by se případně mohl i dál zapojit do chodu sportovního vedení klubu nebo tréninkového procesu. Pomůže nám i jinak než na hřišti.

Jaká bude zimní příprava?

Měla by být hlavně taková, aby nás dovedla k cíli. Zjednodušeně řečeno by to měla být postupová příprava. Je to o práci. Jak jsme zakončili podzim – tím nemyslím porážku na Baníku, ale pracovitost – chci, abychom přenesli i do přípravy a odrazili se od toho také do soutěže.

Příprava je dlouhá, dvouměsíční. Bude hráče bavit, či bolet?

Každý dělá fotbal z vlastního přesvědčení, je pro něj koníček a zaměstnání v jednom. Aby je to bavilo? Prostě musí být nachystaní, jsou to profíci, berou za to peníze, takhle bych to nestavěl. Je to dlouhá příprava. Nájezd máme pozvolný, jsou tam testy na FTK, rozjede se to až od příštího týdne. Máme dost zajímavých soupeřů, bude to pestré, takže si nemyslím, že by došlo k mentální únavě hráčů. Já nejsem trenér, který by zastával dlouhé běžecké tréninky, zbytečné intervaly bez míče po asfaltu. Hráči si užijí míče dost. Zaměřujeme se pořád na stejnou věc, ale ještě nesklízíme ovoce z tréninku. Hlavně jde o produktivitu a rychlost v přechodové fázi. To jsou dnes rozdílové věci na jakékoli úrovni fotbalu. Chceme se odrazit od toho, že jsme kompaktně a aktivně bránili. Podobnou přípravu jsme absolvovali loni, byť nakonec nevedla k cíli. Doufám, že teď to bude opačně.

Zimní ligu jste už nechtěli hrát?

Bylo to v řešení, ale jsou tam termínové kolize a není jednoduché to naplánovat také s béčkem. Chtěli jsme si jít vlastní cestou. Měli jsme velmi dobré nabídky ligových klubů, chtěl jsem jít spíš cestou těžkých zápasů, které nás prověří a připraví na soutěž. To se podařilo, takže jsme pak Tipsport ligu neřešili. Příprava je z pohledu soupeřů kvalitnější než loni. Máme tam naše ligové mančafty i přední týmy slovenské ligy. S tím jsem spokojený.

Už jste si hráče převážil?

Váha určitě proběhne, to si pohlídáme. Všichni se toho bojí. Myslím, že bude v pořádku, když jsem viděl Uroše Radakoviče, jak přišel nachystaný. Pokud tak budou všichni, bude to perfektní. Čtrnáct dní měli naprostý klid, ale pak čtrnáct dní měli individuální plán, takže by se nemělo stát, že hráč přijde nepřipravený. Ono by je to doběhlo za týden na testech. Když jsem si projížděl jejich záznamy ze sporttesterů, tak se tomu všichni věnovali.

Čeká vás domácí soustředění v Břeclavi. Proč zrovna tam?

Chtěli jsme najít místo v Česku, kde je aspoň částečná šance, že bychom byli na přírodní trávě. Prověřovali jsme si to a dva roky předtím, když tam byla Slavia nebo Karviná, tak jim to vyšlo na trávě, byť v jiném čase. Takže jsme to dali do tohoto geografického prostoru, kde je šance na přírodní trávu a máme v blízkosti zázemí, co se týče haly, posilovny a regenerace.