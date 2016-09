Olomoucký konec v domácím poháru. Bez emocí i diváků

Je škoda, máte-li tak krásné zaměstnání, jakým hraní fotbalu, té kouzelné hry, bezesporu je, a vypadáte při tom, jako že vás vlastně moc nebaví, když ne přímo nudí.

Olomoučtí se paradoxně od 50. minuty po hloupém vyloučení srbského stopera Uroše Radakoviče v oslabení rozehráli. Pozdě však.

Následnou penaltu sice Ciku neproměnil, neboť brankář Michal Reichl konečky prstů míč zřejmě vytlačil na tyč, ale to už domácí prohrávali po prochrápané první půli a zahozeném sólu Zahradníčka 0:2.

Mohlo být rozhodnuto, nebylo...

Trenér Sigmy Václav Jílek dal šanci kromě Reichlovi také obránci Hýblovi a záložníkům Buchvaldkovi s Habustou. Měli se ukázat, rvát, být vděční. Všichni tři posledně jmenovaní však hráli mizerně a Jílek je záhy stáhl z placu. „Nevyužili svou šanci. Z toho jsem rozčarovaný,“ přiznal. „Stejně jako z nepochopitelné nedisciplinovanosti Radakoviče. Přístup některých nebyl takový, jaký by měl být.“ Z olomoucké šedi vybočovali snad jen Reichl, Štěrba, Houska (jediný pracoval s míčem v rychlosti) a Chorý.

Střídání pomohla, stoper Martin Šindelář vnesl na hřiště tolik potřebné emoce. Jeho pokyny narušily ticho. „Dodal mužstvu energii,“ ocenil Jílek. A Olomouc se zvedla.

Po hodině hry snížil urostlý útočník Tomáš Chorý důraznou hlavičkou, ale z křečovitého tlaku v oslabení už Sigma vyrovnání nevymáčkla, byť v nastavení měl obránce Jan Štěrba dvě velké možnosti. „Posledních třicet minut už nemůžu hráčům nic vytknout. Pracovali nadoraz. Některé jsme chtěli pošetřit, bohužel to nešlo. Zasloužené vítězství soupeře,“ uznal Jílek.

Zatímco kouče Táborska Petra Frňku postup snad zaskočil. „Pro nás je to milá komplikace. Je fajn, že jdeme dál, ale v našich možnostech hrát dvakrát týdně je složité. Uvidíme, co to s námi udělá.“ To modří se po třech výhrách v řadě ve druhé lize sami srazili. „Chtěli jsme mít klid, dobrou atmosféru, tohle se nepodařilo. Musíme si sednout na zadek a zvládnout další utkání,“ velí Jílek. Také by si přál, aby se muselo otevřít víc tribun.