Olomouc v první fotbalové lize: rozhodující bude odolnost

„Zrovna to byl takový typ fanouška, který byl o třicet centimetrů menší než já, tak jsem úplně strach neměl, ale když jsem viděl skupinu deseti frajerů, kteří to prorazili doleva doprava, jenom to od nich lítalo, tak samozřejmě člověku moc dobře po těle není. Zvlášť když vidím na druhé straně maminky s dětmi, může se stát cokoli,“ oddechl si. „Zas to svědčí jenom o tom, že jsou fanoušci a fanoušci.“

Sigma chtěla doma rivalovi vrátit podzimní porážku, což se jí sice po bezbrankové plichtě nepovedlo, ale jistý vítěz druhé ligy ukázal větší kvalitu na míči než Ostrava, která tak musí bojovat o postup do posledního kola. Její kouč Vlastimil Petržela, známý svými osobitými prohlášeními, do kamery ČT „dementoval“ svůj výrok o tom, že má lepší kádr než Sigma. „Neřekl jsem, ze mám lepší kádr než Sigma. Mám lepší hráče. A to je velký rozdíl.“

Ehm, v tom aby se trenér vyznal... Po utkání dodal, že si myslí, že oba týmy by hrály v první lize střed tabulky. „Já budu v tomhle strašně opatrný. Řeknu, že budeme do horní poloviny tabulky, a vy mě tady pak po čtyřech kolech umlátíte, že jsme předposlední,“ nechtěl se Jílek přidat k jeho odhadům. „Takhle střílet od boku...“

Pak ovšem vypálil: „Myslím, že se klidně můžeme pohybovat v horních patrech tabulky, na druhou stranu, pokud neuneseme první dvě tři utkání, tak zase bude zpátky to, čeho jsme byli svědky. A toho bych se strašně nerad dočkal.“

Olomouc se chce vyhnout sestupovému hattricku v řadě. A mančaft s ostrými křídly Faltou, Zahradníčkem a vytáhlým kanonýrem na hrotu Tomášem Chorým by to měl zvládnout. Doplnit ovšem potřebuje. Hlavně o vůdčí typ, lídra.

„Tohleto mužstvo má svoji sílu, má sportovní kvalitu srovnatelnou typologicky s hráči s ostatními ligovými týmy, o tom jsem přesvědčen,“ věří Jílek. „Až samotná liga ukáže, jestli na to má po roce i mentálně. Tvrdím, že mentalita rozhoduje. Jestli budeme silní, psychicky odolní, zkušenější, víc si dovolíme, tak to ukáže až první liga.“

S tím souhlasí také sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář: „Co se týče herní kvality, tak zdravé jádro tam je. Co jsem poznal Olomouc, bojujeme trošku s psychickým problémem - zvládání věcí pod tlakem. A to bylo rozhodující i při druhém sestupu. Chyběla psychická odolnost hráčů.“

Zkušený brankář Miloš Buchta dodává: „Doufám, že si budeme ligy vážit, protože by byla hrozná škoda se znovu dostat do záchranářských prací. Budeme chtít hrát klidný střed. Uvidíme, na co budeme mít. Dneska vám to neřeknu. Ale snad dva tři kluci přijdou, zvýší konkurenci a budeme hrát celou sezonu v klidných vodách.“

Usadí se Sigma zase mezi elitou?