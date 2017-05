Olomoučtí fotbalisté bez opor v kaluži pouze remizovali s Ústím

„Byl pohyblivý, prosadil se brankově a zvládl to i do defenzivy. Na první start slušný,“ chválil mladíka trenér Václav Jílek, jenž si může vzhledem k postupu experimenty v sestavě s klidem dovolit. I kvůli marodce nehráli Buchta, Radakovič, Zahradníček, Petr, Plšek či Vepřek.

Ústí si už před zápasem po ztrátě Vítkovic zajistilo záchranu. „Je dobře, že ta dvě poslední kola už můžeme odehrát naprosto v pohodě. S tím jsme spokojení, ale nebudeme se nic nalhávat, celkově to naše jaro úspěšné nebylo,“ přiznal si ústecký kouč Jiří Skála.

V bitvě s Olomoucí, kvůli přívalovému lijáku spíš vodní než fotbalové, Ústí brzy vedlo po Zemanově trefě. Favorit ale ještě do přestávky otočil skóre díky Ambrozkovi a Sladkému.

Po obrátce domácí zmáčkli Sigmu a Zeman svým druhým gólem vyrovnal. Závěrečný nápor Ústí zastavilo Peterkovo vyloučení.

„Po tom průběhu utkání je s bodem spokojenost. Terén byl těžký, ale věřili jsme, že jsme schopni ten bod vydolovat. Hráči zaslouží pochvalu za zlepšený výkon oproti duelu s Varnsdorfem,“ děkoval Skála. „Už před zápasem bylo jasné, že jsme zachránění, kluci se uvolnili a nebyla to hra pod stresem. Měli trochu čistší hlavy - a tak to taky vypadalo.“

Také Jílek uznal: „Zasloužená dělba bodů. Na těžkém terénu, který to hodně ovlivnil. Jsem rád, že jsme to dohráli bez větších zdravotních komplikací, protože jsme byli v takovém stavu, že už nevím, kdo by nastoupil. Končili jsme se dvěma hráči základu. Za mě hlavně spokojenost s tím, jak to zvládli ti ostatní hráči.“ S odložením zápasu nepočítal.

„Že bychom sem jeli ještě jednou, to asi nepřicházelo v úvahu. Terén byl, jaký byl. Byl těžký hlavně první poločas, pak už to nebylo tak hrozný,“ přemítal Jílek.

Jeho mančaft čeká v posledních dvou kolech druhá Ostrava a třetí Opava, takže může zamíchat s postupovými kartami.

„Můžeme, a nemusíme hrát důležitou roli, pokud Baník zvládne poslední kolo, tak nezáleží na tom, jak dopadne utkání u nás,“ podotkl Jílek. „Ale těšíme se na to, snad se dají hráči do pořádku zdravotně. Bude to konfrontace se špičkou tabulky. Bude dobrá atmosféra a můžeme ještě v závěru ukázat, jakou máme sílu. Byl bych strašně rád, kdybychom to zvládli.“