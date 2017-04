Vedení fotbalistů Olomouce chce „zlobra“ Chorého udržet

Zatím zájemci kolem Tomáše Chorého opatrně našlapují. Ale moc dobře vědí, jaký potenciál v útočníkovi fotbalové Olomouce se 199 centimetry je. Neschová se ani ve druhé lize. Hraje v parádní formě. V posledních čtyřech zápasech dal šest gólů, v sezoně se trefil třináctkrát a táhne lídra zpátky mezi domácí elitu. Otázka však zní: zahraje si 1. ligu v Sigmě?

Má v ní sice smlouvu ještě na příští ročník a klub nechce oslabit, ale pokud se čahoun dostane na červnové mistrovství Evropy do jednadvaceti let v Polsku, může ho vystřelit i do zahraničí.

„Do budoucna na něj má,“ je přesvědčený někdejší skvělý reprezentační útočník, mistr Evropy z Bělehradu Zdeněk Nehoda, Chorého agent. „Zájem o něj už byl v zimě, ale domluvili jsme se, že pomůže Olomouci do ligy, to byla i Tomášova priorita, takže jsme to neřešili. Kluby i z ciziny se na něj ptají, ale necháváme to na červen.“

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář nechce však o letním Chorého odchodu slyšet. „Nemůžu říct, že by byl konkrétní zájem, ale sondování je – co by kdyby. Stále deklarujeme, že zatím nikoho neuvolníme,“ řekl MF DNES s tím, že hodlá osu týmu v čele s Chorým či sedmnáctigólovým záložníkem Plškem udržet. A nejlépe doplnit.

Říkáte si, že jde v případě hráče, který v 1. lize zatím paběrkoval v 25 zápasech a dal jen tři branky, o nafouknutou bublinu? Kdepak, Chorý se ve 22 letech stává prototypem žádaného hroťáka: přestože je vysoký, na hřišti nepůsobí jako kolohnát, kromě důrazu má také kvalitní techniku i rychlost, umí hrát nejen zády k bráně, ale i v náběhu. Překonal telecí léta a fotbalu dává všechno. Maká. Pro sebe i pro tým. Spoustu ran schytá, ovšem rovněž rozdá. Souboje s ním bolí.

Pro obránce je nebezpečným „zlobrem“. „Zda mám formu? Cítím se dobře,“ přikývne. „Pro mě je důležité udržet balon, fyzické parametry na to mám. Když ho udržím, klukům to strašně usnadním, mohou si odpočinout, nechám se faulovat, máme standardní situace. To jsou věci, kterých si člověk na tribuně třeba nevšimne.“

Laik si toho možná nevšimne, ale skauti ano. Pokud ještě zlepší koncovku, Hanou přeroste. „Produktivitou v posledních třech kolech ukazuje, že je útočník srovnatelný s ligovými. Proti Vítkovicím by to potvrdil, kdyby přidal ještě další gól,“ mínil Jílek po minulé výhře 1:0, kterou trefil zase Chorý.

„Cením si hlavně jeho komplexnosti. Má velmi slušnou techniku, pracuje pro tým, ale i v defenzivě, zejména v první presingové fázi udělá kus práce. Je schopný situaci rozběhnout i zvýhodnit, a když k tomu přidáme jeho postavu, která musí být pro každého obránce nepříjemná, je schopný udržet spoustu míčů zády k bráně.“

Jílek: Má to celé před sebou

Vypracoval se v klíčového hráče Sigmy a potvrdil předsezonní analýzu MF DNES, která mu pozici útočníka číslo 1 v konkurenci Vašíčka a Yunise předpovídala. I díky Vašíčkově zranění dostal velkou šanci. „Pro nás je obrovsky důležitý, a ne jen po sportovní, ale i lidské stránce, do šatny je to dobrý kluk. Má to celé před sebou,“ prorokuje Jílek.

„Věděli jsme, jakou má Chorý kvalitu i formu, brání se hrozně blbě. Samozřejmě bychom takového útočníka brali,“ pochválil jej i trenér Vítkovic Ivan Kopecký. „Udělal progres, šel nahoru, ať už nohama, i pohybem, má dobré náběhy, je nebezpečný v šestnáctce. Je hodně dobrý a nám dělal velké problémy a nakonec rozhodl.“

Už po sestupu kolem něj sondovaly kluby z ligy, ale nevyšlo to. A mládenec, jehož dřív limitovaly zdravotní potíže, jak už u takhle velkých hráčů hrozí, nezahořkl: „Tak 1. ligu vykopu tady! Uvidíme, třeba mě to někde vytáhne.“

Třeba ano, ale i kdyby ne, další sezona už v prvoligové Sigmě by jeho sportovnímu růstu neuškodila, naopak.

„Cena hráče bude jiná, když kvalitu potvrdí v lize, než když ji potvrzuje ve druhé lize,“ uvědomuje si Minář, jenž také oceňuje Chorého progres. „Tím, že hraje pravidelně, jeho sebevědomí stoupá. Říká se, že tihle typologicky větší hráči dozrávají později. Zlepšuje se v práci s míčem, v jistotě. Myslím, že kvalitu je ještě potřeba ukázat v první lize.“

Třeba ji ukáže i v dresu lvíčat na Euru, ač konkurenci má značnou.

„Bude to pro mě hodně těžké, jsou tam hráči ze zahraničí i z první ligy. Patrik Schick září v Itálii, u nás jsou ještě Juliš a Pulkrab ve Spartě, dostal se tam Mihálik z Jablonce. Když budu takto pokračovat, tak bych se mohl do širšího kádru protlačit, ale nějak na to nemyslím, hlavně chci dostat Sigmu zpátky do ligy,“ opakoval.

Jílek, jenž dělá Lavičkovi v jednadvacítce asistenta, svého svěřence může jedině doporučit. A nikoli z protekce. „Ode mě jdou na Tomáše jen ty nejlepší reference, až je to někdy úsměvné. Snažím se být objektivní, některé zápasy měl slabší, teď ten závěr má velmi dobrý. Víťa Lavička ho viděl na Žižkově a vyjádřil se o něm hodně pochvalně.“

Pokud forma a zdraví vydrží, o Chorém, jehož táta Martin to dotáhl za Lázně Bohdaneč do ligy, ještě uslyšíte.