Útočník Chorý má táhnout fotbalisty Olomouce k záchraně

Uplynuly tři roky, během kterých Hanáci postoupili zpět, znovu spadli a nyní se podruhé vracejí. I s Tomášem Chorým. Už není tím vyjukaným mladíčkem, který sbíral starty v áčku po minutách. I z druhé ligy se dokázal prokousat k nominaci na Euro do 21 let a také si na šampionátu v Polsku zahrát. A jak!

I když ve třech zápasech jen střídal, stihl připravit vítěznou trefu proti Itálii a do branky Dánů sám skóroval hlavou. „Gól mi zůstane v paměti, ale nejraději budu vzpomínat na to, jak jsme vyhráli nad Italy. Takhle slavit gól, to jsem ještě nezažil. Krásná euforie. To se snad nedá ani popsat,“ líčí.

V Olomouci se za rok vypracoval v útočníka číslo jedna a fanoušky děsila představa, že klub zalepí děravý rozpočet jeho prodejem. Rok před koncem smlouvy navíc Chorý otálel s prodloužením. „Jestli tu budu i na podzim? Ještě nevím,“ odpovídal několikrát v průběhu jara.

Pak přišlo vydařené Euro a přestup za lepším byl ještě živější. Zvlášť když třeba trenér mistrovské Slavie Jaroslav Šilhavý prohlásil, že hledá záskok za útočníka Škodu.

Nakonec však Chorý kontrakt na Hané o rok prodloužil. „Nebylo to jednoduché, ale na podmínkách jsme se se Sigmou domluvili, takže zaplať pánbůh, že je to tak. Teď už se soustředím jen na sezonu,“ řekl vytáhlý útočník, kterému ke dvěma metrům chybí jen dva centimetry. I proto se nabízí srovnání s jiným velikánem českého fotbalu, Janem Kollerem.

Chorý má i podobnou stavbu těla a široká ramena, umí vyhrávat souboje, podržet míč a hlavně dát gól. Ve druhé lize jich za sezonu stihl šestnáct. „Udělal velký pokrok. Není platný jen do ofenzivy, ale i v defenzivní části. Je to silný hráč, který umí i s míčem, což ukázal na Euru,“ vyjmenovává olomoucký trenér Václav Jílek.

„Je to dříč jako bejk,“ prohlásil o Chorém s uznáním bývalý kouč Baníku Vlastimil Petržela a respekt si získává i u soupeřů. „Je to takový prase. Nepříjemný útočník, do mančaftu bych ho bral,“ přidal stoper Tomáš Zápotočný.

V Olomouci si slibují, že Chorý je udrží v lize. Po dvou sestupech v řadě ani výš myslet nemohou. „Chtěl bych hrát střed tabulky. Ale upřímně, budu rád za každé utkání, ve kterém budeme bodovat. Pro nás to bude strašně těžké a musíme se s tím vypořádat hlavně psychicky. Tenhle tým má fakt kvalitu, a když ji prokážeme na hřišti, bude to hezký,“ věří Chorý, přezdívaný Čoro.