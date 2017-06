KOMENTÁŘ: Na lepší časy se v Olomouci neblýská. Soud s FAČR to nezmění

Milenkami nazval Major „několik zájemců“ o koupi většinového podílu Sigmy. Jak MF DNES informovala, vážný zájemce teď není žádný. Což nyní sice pro Olomouc neznamená existenční potíže, ale to hlavně proto, že město se chystá převzít Andrův stadion a hradit z veřejných peněz náklady na jeho provoz. Sigma však nemá finance na potřebné posílení týmu po návratu do 1. ligy, což by problém být mohl.

Navíc se v tíživé situaci pustila do otevřeného boje s asociací, kterou žene k soudu poté, co nemohla hlasovat (stejně jako Ostrava) ve volbě šéfa českého fotbalu kvůli byrokracii – a sice, že všichni členové statutárního nebo kontrolního orgánu klubu nebyli v tu chvíli členy FAČR.

Fotbalová asociace dokonce Sigmu na svém webu před podáním žaloby varovala: „Je to v zájmu nejen FAČR, ale i v zájmu klubu samotného.“ Až by to jednomu mohlo znít od asociace, v jejímž vedení sedí bývalý estébák Berbr, jako výhrůžka. V případě, že by sudí chybovali v neprospěch Olomouce, bude tohle téma ještě rezonovat.

Sigma se však nezalekla. „Když jsem sledoval průběh valné hromady a viděl nejen přístup k Sigmě, ale i k veřejností očekávaným změnám ve fotbalovém prostředí, pochopil jsem, že takto to dál nemůže jít, tedy pokud mají fotbalu pomáhat i veřejné prostředky. Po diskusi v představenstvu pak vyplynula nezbytnost podání žaloby k ochraně práv nejen našeho klubu,“ tvrdí Major. „Fotbal by měl být atraktivní pro sportovce i diváky, vzorem pro mládež, nejen jako jedna z možností využití volného času, ale i výchovy k fair play, jako fenomén a ukázka možností spolupráce mezi lidmi. Pokud tomu tak není, pak se nelze divit úbytku sponzorů a klesajícímu zájmu veřejného sektoru o podporu,“ dodává.

Nevěstu Sigmě FAČR (ne)odhání

Co si tedy od žaloby slibuje?

„Pokud opomenu formální cíl, tedy neplatnost usnesení valné hromady, pak cílem je poukázat na to, co se ve FAČR děje a co všechno je možné v honbě za mocí a penězi.“

Boj je to od Olomouce sympatický až nečekaný. Tím spíš, že od doby, co z ní odešel funkcionář Jiří Kubíček, její postavení v Praze utrpělo. V zákulisí už není silná. Fanouškům modrých by se chtělo věřit, že hlavním důvodem bouchnutí do stolu je opravdu bídný stav vedení českého fotbalu, jehož bývalý šéf Miroslav Pelta byl před nedávnem propuštěn z vazby, a nikoli jen odvádění pozornosti od vlastního zásadního problému: to jest shánění kupce, který tradiční moravský klub zabezpečí a vrátí do pozice štiky ligy.

Neřkuli hledání alibi, že obě spolu úzce souvisí, jak v MF DNES naznačil místopředseda Sigmy Petr Konečný: „Mluvíme o tom, co se dělo před valnou hromadou, o volbě předsedy FAČR. Sponzoři po těchto událostech mají jinou tendenci, říkají, že Sigmu rádi podpoří, a mnohdy jde o nemalé částky, nechtějí být ale těmi, kdo nesou odpovědnost hlavního vlastníka. To je ale celorepublikový trend.“

Pochybuji, že to je hlavní důvod, proč Sigma nemá už ani milenku, natož nevěstu.

To spíš by se dala na Sigmu parafrázovat Majorova výtka k asociaci: fotbal (rozumějte olomoucký klub) by měl být atraktivní pro sportovce i diváky, vzorem pro mládež nejen jako jedna z možností využití volného času, ale i výchovy k fair play a ukázkou možností spolupráce mezi lidmi. Pokud tomu tak není, pak se nelze divit úbytku sponzorů a klesajícímu zájmu o podporu.

Na lepší časy v Olomouci se stále neblýská. A soud s fotbalem na tom nic nezmění.