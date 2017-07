Zvládli jsme to jako tým, radoval se olomoucký střelec Falta

„Super výsledek, super výkon. Sice to bylo chvílemi kostrbatější, ale na úvod jsou to super tři body. Navíc z Mladé Boleslavi, která bude silný soupeř,“ usmíval se Falta.

Jak vznikly gólové situace?

U obou jsem to měl trochu ulehčené, byl jsem tam sám a nebyl na mě žádný velký tlak. Jen při tom prvním dobře dotírali dobíhající hráči, ale trefil jsem to na zadní tyč a jsem za to rád. Chtělo to jen zachovat chladnou hlavu a trefit bránu. Což se podařilo a jsem za to rád.

Boleslav asi bude vaším oblíbeným soupeřem, už v minulosti jste se proti ní trefil, že?

Asi ano, asi tam něco bude. Je mi ale jedno, jestli dám gól Mladé Boleslavi, nebo komu. Teď musíme jako mančaft táhnout každý zápas a je jedno, kdo dá gól. Musíme sbírat body.

Šimon Falta z Olomouce střílí gól v utkání s Mladou Boleslaví.

Po přestávce už jste jen bránili vedení 2:0. Byly to nervy?

Určitě. Už jsme byli vyflusaní, neměli jsme sílu. Klobouk dolů, jak tam kluci padali do střel. Dnes jsme to zvládli jako tým a musíme v tom pokračovat dál.

Mohli jste si přát lepší pozvánku na první domácí zápas?

Bylo to z naší strany trochu nervóznější, první kolo po návratu do první ligy. Zvládli jsme ho, teď už to snad i s tím bodovým polštářem bude lepší i po té fotbalové stránce.

Boleslav na vás v úvodu nastoupila, bylo klíčové to přestát?

Rozhodlo to, že jsme vydrželi tak dlouho bez inkasovaného gólu. Dostali jsme ho až v 85. minutě, takže pak už jsme museli přežít jen těch pět minut. Neměli jsme sílu na to je ohrozit z nějakého brejku, i když jsme tam nějaké náznaky měli. Už ale nebylo tolik času na to, aby vyrovnali, podařilo se nám náskok udržet.

Osm let v řadě jste nevyhráli první zápas. Čím jste to zlomili?

Možná to bylo i tou povedenou přípravou, kdy se nám dost dařilo. Uhráli jsme dobré výsledky se silnými mančafty a hráli jsme dobře i kombinačně. To se nám dnes sice moc nepodařilo, ale tři body máme. To je teď asi stěžejní a musíme se od toho odrazit do dalšího zápasu.