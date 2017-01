Hanácká spolupráce. Olomouc půjčuje odchovance Prostějovu

Po obránci Matěji Hýblovi se do přípravy nováčka soutěže zapojili další 23letí sigmáci – záložník Jan Hladík a útočník Marek Schmidt.

Prostějov je po postupu za otloukánka. Vyhrál jedinkrát, posbíral jen šest bodů.

„Tam jsem to tak trošku čekal, protože má hráče, kteří se tady neprosadili v devatenáctce, znám je,“ nepřekvapilo trenéra Sigmy Václava Jílka prostějovské trápení. „Prostějov si to chtěl zkusit, vidí, že to není jednoduché. Předposlední Vítkovice řadím o něco výš, byly daleko vyrovnanějším soupeřem. Ale tím bych je nechtěl odsuzovat. Pokud se Prostějovu podaří posílit, ještě není všechno ztraceno.“

A Prostějovu teď posílá hráče, kteří by se v prvním týmu Sigmy zatím neprosadili. „Byl jsem sice v kádru A-týmu, s nímž jsem trénoval, ale hrál jsem pouze za béčko v MSFL. Teď v zimní pauze jsem měl nabídky z několika druholigových týmů, ale nakonec jsem se rozhodl pro hostování v blízkém Prostějově,“ řekl pro klubový web nováčka Hýbl, jenž už má druholigové zkušenosti z Kolína a rovněž béčka Olomouce v minulé sezoně.

V Prostějově by měl brousit levou stranu sestavy. „Jsem levý obránce, ale v rezervě Sigmy ve druhé lize jsem hrál i levého záložníka, takže mně nečiní potíže se pohybovat kdekoli na levé straně hřiště. Prostě kam mě trenéři postaví, tam budu hrát. Což je pochopitelně můj hlavní cíl při příchodu do Prostějova, hrát pravidelně druhou ligu.“

V přípravě ho přivítal trenérský triumvirát František Jura, Petar Aleksijević a Roman Popelka.

Už bez Miroslava Takáče. Hlavní slovo má generální sportovní manažer Jura. „Zadání je jasné: chceme na jaře udělat na sportovním poli maximum pro záchranu. Rozhodovat budou hned první jarní kola. Podle toho musí vypadat nasazení každého jednotlivce v průběhu zimní přípravy,“ apeluje Jura. Postrádá rekonvalescenty Pančocháře, Machynka, Šteigla a Schustera.