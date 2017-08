Olomoucký kouč Jílek trefil sestavu i s debutanty: Zvládli to na jedničku

„Jak je důležitá, ukážou až nejbližší zápasy, protože zase bude očekávání, abychom na výsledek i výkon navázali,“ zdůraznil pro klubový web trenér Václav Jílek.

Radost mančaftu z nečekaného vítězství však tlumit nechtěl. Jen ať si to po dvou sestupech z nejvyšší soutěže v řadě a dalším roce ve druhé lize užije. „Tři body z Boleslavi je fantastický vstup. To si všichni uvědomujeme. Motivace hráčů, sebevědomí, pro to je to naprosto perfektní,“ lebedil si. „Teď je jen na nás, abychom z toho vytěžili, protože los nemáme jednoduchý. To vítězství nám může jedině pomoci.“

Sigmáci přežili několik šancí, hlavně útočník Chramosta dělal kapitánovi Michalu Vepřekovi na levé obraně potíže. Ovšem hosté působili kompaktně, v obrovském vedru se vydali, končili v křečích a díky dvěma trefám produktivního křídelníka Šimona Falty mohli křepčit.

„Myslím si, že největší rozdíl je prostě v tom, že tohle mužstvo má týmového ducha, je schopno se obětovat jeden pro druhého, což na hřišti bylo vidět. Byť jsme pak sil v závěru neměli tolik, tak důležité situace jsme vždycky byli schopni dohrát i obětavostí, odpovědností. To jsou věci, na které sázíme, kluci se to snaží plnit,“ cení si Jílek jednoty v týmu.

Přesto měl k jednotlivcům i výhrady. Od ofenzivních tahounů záložníka Jakuba Plška a útočníka Tomáše Chorého čekal víc, byť Plšek perfektně nachystal rozhodující situaci. „U Plši a Chorase bylo očekávání větší. Hlavně v kvalitě řešení situací, tam jsme to neměli úplně dobré. Ale zase to vybalancovali houževnatostí a tím, co odevzdali týmu. Ale samozřejmě z pohledu útočné fáze to nebylo na té úrovni, na jaké bychom si představovali.“

Nebál se postavit osm odchovanců, dvaadvacetiletí stoper Václav Jemelka a defenzivní záložník Lukáš Kalvach dokonce v první lize debutovali. A úspěšně.

„Byli tam dva debutanti, ale beru tam pořád i Martina Sladkého, který hrál také v první lize poprvé od začátku, protože v Plzni posbíral jen nějakých pár minut,“ jmenoval Jílek pravého obránce. „Šli jsme do toho s tím, prostě máme mladé mužstvo. Když pominu Míšu Vepřeka a brankáře Buchtu, tak máme věkový průměr čtyřiadvacet let, jsou to mladí kluci. Myslím si, že to zvládli na jedničku,“ chválil.

Jemelku upřednostnil ve stoperské dvojici s Radakovičem před zkušenějším, ale už méně obratným Škerlem. „Venca Jemelka se choval obrovsky zkušeně, velmi dobře načítal hru, několikrát hrotového hráče předskočil, s tím je velká spokojenost,“ netajil se Jílek. „Stejně tak musím říct, že i Lukáš Kalvach to zvládl velmi dobře. V tom prostoru má sílu, je schopen se napojit na naši ofenzivní hru, je dobrý do kombinační hry. Ukazoval to hlavně v prvním poločase, kdy nabídka byla odpovídající,“ dodal ke středopolaři, který minulou sezonu hostoval v druholigovém Táborsku.

Ačkoli měla Mladá Boleslav za sebou už tři vítězná utkání v předkole Evropské ligy, nadšený nováček ji zaskočil hned ve své soutěžní premiéře. „Na jednu stranu se to bere tak, že soupeř už je rozehraný, že je to pro ně výhoda. Já to beru tak, že je to výhoda pro nás. Boleslav jsme si mohli načíst, hlavně z dvou domácích zápasů předkol. Pro mě osobně to bylo poučné, myslím, že jsme na to byli schopni reagovat a v zápase se to projevilo,“ pochvaloval si Jílek stanovenou taktiku i trefenou sestavu, do které může příště nasadit také 20letého venezuelského ofenzivního rychlíka Romeru, jehož testování ve středu Sigma změnila v roční hostování s opcí na přestup.