Ostravským fotbalistům půjde v klasice o vše, domácí Olomouci jen o čest

„S hledáním motivace ale nebude vůbec problém. Baník byl náš přímý konkurent a na podzim jsme tam utkání nezvládli,“ připomněl trenér Sigmy Václav Jílek porážku 0:1.

Hanáci už v předstihu oslavili návrat mezi elitu a také mají na čele nedostižný osmibodový náskok. Ideální čas dát šanci hráčům, kteří se potřebují ve druhé lize otrkat.

Trenér Jílek si tuto příležitost pravděpodobně nenechá ujít, už v minulém kole proti Ústí si zahráli mladíci Antl, Ambrozek, Vichta a Manzia. Není důvod zpochybňovat motivaci a touhu sigmáků po vítězství, tu by měl mít ostatně zakódovanou v DNA každý sportovec.

Jenže nabízí se otázka, zda Jílek znovu upřednostní testování nadějných mladíků, nebo do derby pošle tu nejlepší možnou sestavu. „My jdeme do obou posledních utkání s tím, že je chceme zvládnout co nejlépe, a pokud možno vítězně,“ tvrdí kouč.

Od Baníku se po zimním posilování čekala na jaře razantní jízda za postupem, místo toho ale předvádí rozpačitý běh přes překážky, které sice překonává, ale občas o některou škobrtne a shodí ji. Prohrál sice jen jednou, ale k tomu třikrát remizoval a čtyřikrát vyhrál o jednu branku, což zavinilo, že se ještě dvě kola před koncem musí třepat o postup.

Za sebou Ostravští cítí rozjetou Opavu a navrch vědí, že Olomoučané utkání s nimi nevypustí. „Budou nám chtít oplatit prohru z podzimu,“ tuší trenér Baníku Vlastimil Petržela. „Víme, že pokud v Olomouci neuspějeme, tak to budou ještě nervy.“

Od zápasu se čeká bouřlivá kulisa, kterou přiveze kolem dvou tisícovek ostravských fanoušků.

„Těším se, zažil jsem tu nádhernou atmosféru ve středu na finále poháru a asi tu bude dvakrát po sobě kulisa, jaká tu dlouho nebyla. A škoda, že asi dlouho nebude. Doufám, že to všechno bude v mezích slušného chování, pak to dokáže vyburcovat,“ věří trenér Jílek.

8

bodů činí náskok první Sigmy na druhý Baník Ostrava dvě kola před koncem. Hanáci mají jen dvě porážky.

3

body k dobru má Baník na třetí Opavu a lepší vzájemný zápas. Porážka v Olomouci by mu vše zkomplikovala.

