Olomouc po roce v lize. Kdyby to trvalo déle, bylo by to špatně, ví Vepřek

Na tváři mu zářil úsměv, o pár kroků si plácali jeho spoluhráči. A on ze sebe chrlil stručné odpovědi. „Zaplaťpánbůh, že je rozhodnuto,“ vydechl 31letý olomoucký odchovanec Vepřek před novináři poté, co si s týmem radostně zahopsal na mokrém znojemském pažitu.

Sigma se vrací do ligy. Jak vám to zní?

Je dobře, že se vracíme hned. Kdyby to mělo trvat déle, bylo by to pro celou Olomouc hodně špatně.

Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Dnes to tak nevypadalo.

Nebylo to složité. Dali jsme na 3:0 docela rychle a pohlídali jsme si to. Jen škoda červené karty, kterou jsme dostali.

Nemrzí vás, že postup s vámi neslavilo víc fandů? V sektorů hostů jsem jich napočítal deset.

Co se dá dělat, oslavíme si to sami. Chtěli jsme rozhodnout už dnes, ať máme klid. Dáme se zdravotně dokupy, jsme docela dost pokopaní a bude to jen a jen líp pro nás.

Asi pomůže, že pro zbytek soutěže můžete rozložit síly, že?

No, dneska je rozložíme velice poctivě. To bude nádherné! A uvidíme, co bude dál.

Jaká bude cesta domů?

Krásná, slušná!

Je pro vás motivací vyhrát druhou ligu?

Určitě to nechceme pustit, když máme takový náskok, jaký jsme si udělali. Zkazit si to nenecháme.

Postup do ligy jste už slavili předloni, v následující sezoně ale přišel pád. Jak tomu teď zabránit?

No, to by bylo krásné tam vydržet. Dáme se dokupy, začne nová sezona, uvidíme. Chtělo by to asi posílit a uvidíme, co bude dál.

Vaše dva centry využil Tomáš Chorý, který po půli dovršil hattrick. Neříkáte si s kolegy, že ho chcete přesnými pasy dostat na Euro do 21 let?

Já jsem ho chtěl dostat hlavně ze hřiště. Ale ne, jsme za to moc rádi. Jednou mu to jde líp, jednou hůř. Byl tam, kde měl být a my jsme toho využili.

Co byla největší přednost Sigmy ve druhé lize?

Dobrá parta. Byla vynikající i po začátku, kde nám to nešlo a stálo to za prd. Díky partě jsme zvládli strašně moc zápasů. Když nám to nešlo fotbalově, táhli jsme aspoň za jeden provaz.