Olomoucký trenér Jílek testoval Manziu: Nejlépe hrál na hrotu

„Neřekl bych, že je počasí milosrdnější,“ usmíval se trenér Václav Jílek. „V úterý bylo minus devět a mysleli jsme si, že se budeme muset jít schovat do tepla, ale nakonec jsme trénink zkrátili a zvládli ho. Máme dobře upravenou umělou trávu, a dokud není deset pod nulou, dá se trénovat velmi dobře,“ popisoval kulisy letošní zimní přípravy.

Poprvé se doma představila konžská posila Bidje Manzia. Proti Zlínu hrál nejprve pod hrotem za Václavem Vašíčkem, pak se přesunul na pravý kraj a zápas končil na hrotu, kde asistoval u třetí branky Davida Housky.

Sigma ve zkušenější sestavě prvoligového soupeře porazila 3:1, tým poskládaný povětšinou z mladíků vzápětí podlehl béčku Trnavy 0:1.

„Chtěli jsme si ověřit, ve které pozici je Manzia schopný hrát a co mu nejvíc vyhovuje. Paradoxně nejlepší část zápasu odehrál v hrotové pozici, a i když tam měl problémy s výškovou převahou zadáků, tak si s ní poradil slušně. Je velmi dobrý do zakončení a objevuje se ve správných prostorech, které po hráčích požadujeme,“ všiml si kouč.

Sigmáci měli za sebou týden dvoufázových tréninků, navíc Zlín postavil na každý poločas čerstvou jedenáctku, přesto vydrželi s kondicí celé utkání a soupeře z vyšší soutěže přehráli.

„Předvedli jsme velice slušný výkon. Ukázali jsme si, že jsme schopní hrát i proti kvalitnímu soupeři kombinační hru za předpokladu, že máme dostatečnou nabídku, sebevědomí a kvalitu řešení,“ cenil si Jílek, ale všiml si i nedostatků. „V určitých fázích jsme jednoduše ztráceli míče a to jsou věci, na kterých musíme pracovat. Hlavně po zisku míče a rychlost dohrání do kolma, tam jsme zbytečně několikrát hráli do strany a dozadu, abychom otevřenou obranu soupeře narušili.“

Další přípravné utkání čeká Sigmu ve středu, kdy se doma od 11 hodin poměří s prvoligovým Brnem.

„Tam budeme chtít maximálně vytížit hráče v rámci poločasu, takže postavíme dvě jedenáctky. O víkendu máme znovu dvojzápas, takže nás čeká hernější blok, kde bude více soupeřů a postupně budeme přidávat do rychlosti a dynamiky,“ plánuje Jílek.