Uvolnit hráče? Spíše naopak, plánuje olomoucký manažer Minář

Experti tvrdili, že tento ročník 2. ligy bude díky postupovým ambicím několika klubů nejtěžší. A vy jste jím po pomalejším úvodu profrčeli jako expres.

Celý průběh podzimu tomu ale nahrával. Já si tedy až takové statistiky nevedu, ale myslím si, že dlouho se nepamatuje, že by po podzimu měla čtyři mužstva třicet a více bodů. Během jara začali soupeři ztrácet, já jsem rád, že my jsme na jaře ztratili jen jednou.

Sigma se prezentuje týmovými výkony, ale některé individuality vyčnívají. Zejména Tomáš Chorý. Evidujete o něj zájem?

Nemůžu říct, že by byl vyloženě konkrétní zájem, ale nějaké sondování je – co by kdyby. My stále deklarujeme, že zatím nemáme zájem někoho uvolňovat.

Chorému sezona v první lize může ještě ve vývoji prospět.

Samozřejmě cena hráče bude jiná, když kvalitu potvrdí v lize, než když ji potvrzuje ve 2. lize. Tím, že hraje pravidelně, jeho sebevědomí stoupá. Říká se, že tihle typologicky větší hráči dozrávají později. Zlepšuje se v práci s míčem, v jistotě. Ještě nějakou kvalitu je potřeba ukázat v první lize.

Až na Šindeláře s Petrem, kteří chtějí po letech služeb přestoupit, máte klíčové hráče jako Plška, Housku, Faltu pod smlouvou, takže udržet je po postupu by neměl být problém, že?

V téhle fázi je brzy na to, odpovídat. Bude to otázka i toho, jak bude zabezpečená ekonomika klubu na další sezonu. Nepředpokládáme, že bychom někoho uvolňovali, spíš naopak. Nevím, co by se teď muselo stát, abychom museli prodat hráče. Nad tím ani vůbec nepřemýšlím. Není to tak postavené. Asi z devadesáti procent máme naše hráče minimálně ještě rok pod smlouvou. Jenom Kuba Petr s Martinem Šindelářem se po zvážení rozhodli, že nechtějí prodloužit smlouvu s klubem a chtějí zkusit něco nového. Jinak máme hráče pod smlouvou i na příští rok.

Což je pro fanoušky dobrá zpráva, na druhou stranu rok do konce smlouvy už pro vás představuje čas k jednání o nové, ne?

Ono se to vyvíjí. Víme, čím klub teď prochází. Snažíme se tým posílit a klíčové hráče udržet, takže po konci sezony budeme jednat o prodloužení smluv se strategickými hráči, o kterých si myslíme, že by měli být tahouny. Ale musíme to i doplnit podle možností, které budeme mít.

Máte balík, ze kterého můžete při jednání o vylepšených smlouvách se stávajícími hráči čerpat?

Je celkem logické, že když se smlouva prodlužuje, měla by se hráči vylepšit už v návaznosti na to, že když prodloužíte smlouvu, ušetříte peníze, které nemusíte použít na příchod hráče na daný post. Nemyslím, že by v tom měl být problém nebo že by klub byl v takovém stavu, že bychom smlouvy nemohli hráčům vylepšit.

Souhlasíte, že osa týmu je perspektivní a dá se na ní stavět i v 1. lize, když se vhodně doplní?

Co se týče herní kvality, tak zdravé jádro tam je. Co jsem poznal Olomouc, tak bojujeme trošku s psychickým problémem – zvládání věcí pod tlakem. Třeba poslední utkání na podzim v Ostravě. I před ním jsme měli komfortní náskok, ale nezvládli jsme to podle mě už jenom tou určitou tíhou, kdy se o utkání psalo už týden dopředu, bylo sledované, přišlo dost lidí. Nezahráli jsme tam ani standard. A to si myslím, že bylo rozhodující i při druhém sestupu, i když tam bylo i několik jiných faktorů. Chyběla psychická odolnost hráčů. Ale kostra je pohromadě, nabírá zkušenosti a kluci můžou být zase dál – odolnější. Ale to nám ukáže čas. Nicméně kostra, jak jste říkal, je a bude potřeba v rámci možností ji doplnit.

Jak vám práci komplikuje fakt, že Sigma stále nepředstavila nového většinového majitele?

Je jasné, že to není úplně ideální, ale teď už zase proběhly nějaké kroky, které byly důležité, aby do toho mohl investor vstoupit. V téhle fázi už sondujeme, i když ještě nevíme, co si můžeme doopravdy dovolit na další sezonu. Částečná komplikace to je. Nyní mě zajímají hostování, a pakliže si za měsíc budeme moct dovolit jednat o přestupu, tak budeme jednat o přestupu.

Když jednáte s hráči, i s těmi stávajícími, ptají se vás na ekonomickou situaci Sigmy?

Jasně, kluky to zajímá. Veškeré požitky dostávají pravidelně. Nestalo se, že by v jarní části měli problém, že by něco nedostali. Je pro ně důležité, že dostávají to, co mají dostat. Znám hráčskou kabinu, nejen tu v Olomouci, tak pokud mají to své, mapují sice situaci, ale nedopadá to na ně, protože mají svoje věci.

Zatímco hráče pod smlouvou máte, trenérovi Jílkovi po sezoně končí. Jak se vyvíjí jednání?

Ví, že z naší strany je zájem, aby dál pokračoval, on si některé věci sám vyhodnocuje také v návaznosti své práce u reprezentační jednadvacítky. Věřím, že to dopadne dobře a tento týden to celé zdárně dotáhneme.