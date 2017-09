Buchvaldek neprodloužil smlouvu, olomoucký klub svůj talent odstavil

Mládežnický reprezentant Lukáš Buchvaldek se vzdor nálepce velkého talentu českého fotbalu v Olomouci nedokázal prosadit. Proto odmítl prodloužit smlouvu, která mu končí po sezoně. A „za trest“ byl vyřazen ze všech týmů Sigmy. „Nic špatného jsem neprovedl,“ říká v rozhovoru pro MF DNES ofenzivní univerzál.

Jak to nesete?

Vyřazení z týmu nenesu samozřejmě dobře, dost mě to mrzelo, doufal jsem alespoň v přeřazení do juniorky, ať můžu trénovat s týmem, ale ani to nebylo umožněno.

Čekají vás individuální tréninky?

Momentálně jsem zraněný. Ale dostanu individuální plán a podle toho se budu řídit. Takhle mi to bylo řečeno. Nic jiného mi nezbývá než stále na sobě pracovat a posunout se dál.

Proč jste se rozhodl neprodloužit smlouvu se Sigmou?

Rozhodnutí to pro mě nebylo unáhlené, dlouho jsem nad tím uvažoval, ať už s agenturou, rodinou, nebo přítelkyní, a všichni mé rozhodnutí podporovali. Shodli jsme se, že je na čase, aby se má kariéra posunula dál. Pořádnou šanci jsem nedostal a ani minutáž nebyla taková, jakou bych sám chtěl nebo očekával.

Představa, že byste celou sezonu nehrál fotbal, vás musí děsit. Věříte, že v zimě změníte klub?

Určitě děsí, doufám v to, teď už mi nic jiného nezbývá. Budu makat a věřit v sebe a své manažery.

V podobné situaci byli v minulé sezoně Jakub Petr s Martinem Šindelářem. Odmítli prodloužit se Sigmou smlouvu, ale klub své odchovance nevyřadil...

Znám se s nimi moc dobře a vím, že sezonu mohli dohrát celou. Tak netuším, proč by to v mém případě mělo být jinak.

Z jakého důvodu to v Olomouci nevyšlo? Uznáte, že hrají hráči s lepší formou, nebo jste nedostal možnost se pořádně ukázat?

Šanci jsem teď nedostal, trenér se tak rozhodl, já ho respektuju. Klukům se daří, nemá do toho proč sahat. Takže na jednu stranu s ním souhlasím, ale na druhou byly třeba situace, kde se mohl rozhodnout pro mě, nerozhodl se. Já to respektuji, ale tím pádem tady šanci nevidím a chci jít jinam.

Jste mládežnickým reprezentantem. Potřebujete hlavně hrát.

Určitě ano. V mém věku potřebuji, a hlavně chci hrát, o nic jiného mi nejde a z toho důvodu jsem vedení poprosil o uvolnění, které mi bohužel nebylo umožněno…

Přivítal byste i hostování ve druhé lize?

Jak už jsem zmiňoval, pokud budu hrát a dostanu šanci, přivítal bych to. Po zkušenostech z hostování v Českých Budějovicích vím, jak to mají hostující hráči. Je lepší být kmenový hráč nebo mít opci, ať je klub schopný si na vás sáhnout.

Bavil jste s trenérem Jílkem o vaší situaci, byť vyřazení z kádru není jeho rozhodnutí?

Je to rozhodnutí vedení. O situaci jsem se s trenérem bavil, škoda že ne dřív. Bavili jsme se o tom až po třetím kole, a to už bylo pak těžké najít nějakou cestu. I když nabídka přišla, ale klub ji smetl ze stolu.

Trenér Jílek umí pracovat s mladými hráči. Pomohly vám už jen tréninky pod ním?

Ano, má zajímavé tréninky. Je to perspektivní trenér do budoucna. Nikdy jsem s ním neměl problém. Tréninky jsou na vysoké úrovni.

V patnácti jste přišel do Sigmy z Hlučína jako velký talent. Kdy jste poznal, že progres není takový, jaký se očekával?

Přechod do dospělého fotbalu byl těžký, protože jsem na to nebyl úplně připravený fyzicky. Každý hráč to má jinak, mně to trvalo déle. Do osmnácti let jsem hodně spoléhal na talent, jenže ty doby už jsou pryč, ale přijde mi, že jsem pořád ve stejné škatulce.

V patnácti letech jste stál milion korun. Nesvazovalo vás to?

V těch letech jsem si to vůbec neuvědomoval, šlo to mimo mě. Až potom jsem se dozvěděl, kolik to bylo a kdo mě kupoval. V podstatě mně to bylo jedno, byl jsem rád, že hraji fotbal. Ale postupem času jsem měl pocit, že na mě byla kladena velká očekávání, a já chtěl ukázat, že se dokážu prosadit.

Ten milion za vás dal Robert Runták, tehdejší funkcionář Sigmy, jenž se ale s klubem nerozešel v dobrém. Nekomplikuje to teď vaši situaci?

Abych vám řekl pravdu, tak do toho úplně nevidím. Jde to mimo mě. Ale myslím si, že problém je v ceně, že se nedokážou dohodnout, protože přišla nabídka na hostování s opcí, ale na ceně to ztroskotalo.

Sigma se má vaší situací zabývat na představenstvu. Věříte v obrat?

V obrat doufám, uvidíme, snažím se být optimista.