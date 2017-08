I druhý zápas sezony olomoučtí fotbalisté vyhráli. A hráli výborně

Po Mladé Boleslavi si vyšlápli sigmáci doma také na Liberec, který herně jasně převyšovali, byť vítězství 2:1 trefil hlavou až v 86. minutě po pouhých 18 vteřinách pobytu na hřišti žolík Pavel Moulis.

„Je to pohádka. Vynikající, těžko popsatelné,“ rozplýval se trenér Václav Jílek. „Jsem za to strašně rád, hlavně kvůli lidem, ať už fanouškům, nebo těm, kteří kolem toho tady dělají. Několik let v uvozovkách zažívali hrůzy, takže jsem rád, že sezona po dlouhé době začíná tak, jak si představujeme, a teď je to o tom nepolevit a vydržet,“ vyhlíží už bitvu v Plzni.

Moulis nebyl hlavní hvězdou sobotního podvečera, neboť hlavní hvězdou staronováčka v lize je TÝM, jakkoli výborné individuální výkony předvedli s obvázanou hlavou srbský válečník v obraně Uroš Radakovič, dirigent David Houska či kanonýr Tomáš Chorý.

Sigmáci však zejména předváděli poctivý běhavý fotbal. Nikoli jen bojovnost, ale především herní kvalitu, vyzrálost, kombinace s mnoha náběhy.

Sudí Julínek chyboval Penalta na obou stranách ● Atraktivní utkání mezi fotbalovou Olomoucí a Libercem (2:1) nabídlo také několik sporných okamžiků. První ve 48. minutě: Tomáš Chorý vypíchl míč v pokutovém území libereckému kapitánovi Coufalovi, který pak olomouckého útočníka nechtěně zasáhl kopačkou a poslal ho k zemi. Rozhodčí Julínek však pro penaltu nenašel odvahu.

Názor MF DNES: chyba sudího. ● Penalty se v 90. minutě dožadovali marně také Liberečtí. Stoper Uroš Radakovič na hranici pokutového území zboural ve vzdušném souboji Voltra, zasáhl při tom i míč.

Názor MF DNES: Takové zákroky se v pokutovém území nepískají, navíc v nastavení. Penalta by to byla sice přísná, ale faul to byl, a pískat se tak měl. Byť si Julínek nejspíš odůvodní i opačný verdikt. ● Naopak po druhé žluté kartě správně vyloučil v 86. minutě libereckého náhradníka Havelku, který na hřišti vydržel jen 13 minut. ● Zápas se nepovedl asistentovi rozhodčího Radku Kotíkovi, který slibnou akci Chorého a Texla ve druhé půli zastavil domnělým ofsajdem.

Tohle není typický nováček (i když má v sestavě ligové debutanty Jemelku, Kalvacha, Texla a věkový průměr nedosahuje ani 25 let), což poznala v 1. kole i silná Mladá Boleslav, kterou modří srazili také 2:1.

Po centru Housky a hlavičce Chorého vedli nad Slovanem od 21. minuty. A to ještě po kolmici Zahradníčka nedotáhl Falta blafák gólmanovi. Hostům téměř nic nedovolili.

Až na zaváhání Jemelky, které nepotrestal Folprecht, když sám před brankářem Buchtou minul. A střelu exolomouckého Petra Ševčíka do břevna. Na začátku druhé půle upřel sudí Julínek domácím penaltu po faulu Coufala na Chorého.

V 76. minutě přišel šok: dělovka stopera Ondřeje Karafiáta ze 30 metrů skončila za háčky tyče překvapeného Buchty. „Skvěle trefené, ale asi jsem mohl udělat víc,“ litoval zkušený gólman. „Sedlo mi to, myslím, že to jeho chyba nebyla,“ soudil Karafiát. Liberec se prosadil z jediné střely na branku. Buchta však nemusel smutnit. Deset minut nato se už chystal nastoupit Moulis a naběhnout si na Faltův centr...

I domácí byli produktivní; na dvě gólové rány jim stačilo třikrát trefit zařízení. „Olomouc vyhrála zaslouženě, jsem zklamaný z výkonu. Po krásné střele, ale ojedinělé, jsme dokázali srovnat, v tu chvíli jsme měli šanci utkání i strhnout, byť by to bylo nezasloužené. Ale nechali jsme si dát po autu a centru branku,“ kritizoval liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

„Jen ale vyústilo to, co se dělo celé utkání - byli jsme daleko od hráčů, špatně je dostupovali. Měli lepší pohyb, byli hlavně kvalitnější. Přehrávali nás ve středu hřiště, hra pět na pět v záloze, ať už do ofenzivy, nebo defenzivy, jasně vyzněla pro domácí, z toho přetížená obrana dělala chyby.“

Zatímco svůj tým tepal, pro Hanáky měl jen slova chvály. „Hráčem utkání byl jednoznačně Chorý, hrál výborně a my jsme si s ním nedokázali poradit. Udržel spoustu míčů,“ pokračoval v sympatickém hodnocení. „Mně nezbývá nic jiného než nás kompletně zkritizovat a Sigmu pochválit, protože potvrdila velmi dobrý výkon z Boleslavi.“

Před Olomoucí varuje i další její soupeře, kteří by snad tradiční moravský klub považovali za nepoučeného nováčka.

„Jsem rád, že tady zůstal trenér Jílek, i když se spadlo. Udělala se obměna a Olomouc je úplně jiná než před dvěma lety, jde dobrým směrem,“ všiml si. „Vypadá velice dobře, jsou sehraní, pracovití, běhaví. Je vidět, že hrají dlouho pohromadě. My jsme si na míči nerozuměli, soupeř jo. Jsem zklamaný z našeho výkonu, myslel jsem si, že budeme nebezpečnější, ale trvalo to jen dvacet minut.“

I Karafiát uznal: „Domácí byli běhavější, utahali nás.“ Přesto mohl Slovan v nastavení srovnat.

Radakovič zboural na hranici vápna Voltra, sudí Julínek ale stejně jako v Chorého případě nepískal.

A Olomouc si užívá parádní rozjezd sezony, byť na domácí premiéru nepřišly ani čtyři tisíce lidí.

Ale fandili pozitivně, jen v 70. minutě druhou občerstvovací pauzu využili ke skandování proti olomouckému funkcionáři: Gajda ven!

„Chtěl bych pochválit diváky. Nesešlo se nás tady moc, čekal jsem větší počet, ale podpora byla znát a byl to jeden z důvodů, proč jsme byli schopni v závěru rozhodnout,“ ocenil Jílek.

Vydrží olomoucká pohádka i plzeňský test? Hladové sigmáky neradno podceňovat.