KOMENTÁŘ: Fotbalová Olomouc se zvedá. Jenže jen na hřišti

S vedle sedícím dalším legendárním koučem modrých Petrem Uličným se na sebe spokojeně usmívali a rozebírali, jaký to skok udělali Olomoučtí pod progresivním trenérem Václavem Jílkem (i to, jak marné bylo Brno). Také o pár metrů dál na hlavní tribuně Androva stadionu slavný odchovanec klubu Marek Heinz uznale pokyvoval hlavou: Tahle Sigma se líbí.

„To se vám musí o Sigmě hned líp psát, ne?“ ptá se mě známý.

„Mně se o ní píše dobře pořád. Ale je to příjemná změna,“ přikývnu.

Změna, jež na Andrův stadion přitáhla i diváky, které vyhnal smrad z korupční aféry. Ale stále jde jen o jejich menší část. „Ovšem po tom období hrůzy tady zase začíná fotbal dýchat,“ těší Jílka, hlavního resuscitátora. V létě zarazil návrat zkušeného kreativce Michala Ordoše, protože sází na dynamické hráče.

Žádná volná desítka. Běhat musí všichni a na plné obrátky.

Jílkova znouzectnost

Na první pohled jeho filozofie fotbalu šmakuje i gurmánům - sestava plná odchovanců s věkovým průměrem pod 25 let, s ligovými debutanty Kalvachem, Texlem, Jemelkou plní ochotně náročné Jílkovy příkazy: aktivní agresivní obrana, bleskový přechod do útoku, kombinace po zemi, smrtící produktivita (na počet střel na bránu dala Sigma nejvíc branek v lize).

Ač je pořád co zlepšovat, semknutá a sehraná Olomouc konečně baví rychlou hrou se znatelnými automatismy.

A po čtyřech kolech je překvapivě druhá za Plzní, se kterou přes prohru 0:1 svedla boj rovného s rovným. A se třemi výhrami je před Spartou i Slavií, přestože kvůli nuzné finanční situaci neutratila po návratu do 1. ligy ani korunu za posilu. Hraje s tím, co si vychovala.

Jílek se nerozpakuje hodit do jedenáctky osm odchovanců. I když jde především o znouzectnost, zaslouží si za to pochvalu. Dá se však očekávat, že se sigmáci před pražskými S na špici neudrží dlouho, zvlášť pokud by v zimě nastal výprodej opor.

Olomouc má podle hodnocení reportérů MF DNES a iDNES.cz v nejlepší jedenáctce ligy po čtyřech kolech hned pět zástupců - všem kraluje srbský stoper Uroš Radakovič s výbornou průměrnou známkou 1,38, druhý je levý křídelník Šimon Falta (1,5), jehož teď reprezentační trenér zařadil v nominaci mezi náhradníky, dále pak ryšavý obránce Václav Jemelka (2), středopolař Jiří Texl (2), který chtěl ještě před rokem skončit s fotbalem, protože to na valnou kariéru nevypadalo, a motor hry David Houska (2,13).

„Asi je dlouho neudržíme,“ obává se Jílek potřeby naplnit klubovou kasu. A to ještě nezaznělo jméno ostrého křídla Tomáše Zahradníčka či žádaného habána na hrotu Tomáše Chorého.

Ale i tak by Olomouci neměl hrozit třetí sestup v řadě. V lize se usadí, jak se na tradiční štiku zvyklou na evropské poháry sluší.

Sigma sázela na odchovance vždy. Vychovala řadu reprezentantů, rozdíl je však v tom, že tehdy se mladíci Hapal, Látal nebo Ujfaluši měli od koho učit, hráli s osobnostmi, na které chodili lidi. Teď persony Olomouci chybí, a také proto je pro další růst hráče včasný prodej žádoucí.

Ještě více je ale žádoucí, aby se Sigma posouvala nejen na hřišti: našla nového majitele, neprodávala další majetek, otevřela se fanouškům, byla transparentní, přátelská, sexy. Jenže kupec na dohled není, klubu musí s rozpočtem pomáhat město z veřejného rozpočtu třeba tím, že převezme stadion.

To fanoušky trápí, a tak pravidelně během zápasu z kotle zazní pokřik: Gajda ven!

Dlouholetý funkcionář je pro ně spoluviníkem úpadku klubu - ekonomického počínaje.

Tyto problémy nesmí zakrýt ani atraktivní hra sigmáků, na kterou se tak pěkně dívá a která si bezesporu zaslouží plnější hlediště než necelých pět tisíc lidí jako minule na moravské derby s Brnem (i kdyby výhry nepřibývaly v takovém tempu, náročný olomoucký divák dokáže ocenit i maximální nasazení).

Chce to však čas a tvrdou práci, důvěra je křehká věc. Jenže i tato průměrná návštěva Sigmu zaskočila, na pokladnách chyběly lístky, což je ryzí amatérismus.

Zleva Jiří Texl, Šimon Falta a Tomáš Chorý.

Takže na světelné tabuli sice svítil stav 3:0 v 15. minutě, ale mnoha lidem čekajícím na vstupenku z tiskárny utekly všechny branky. Více jich už v zápase nepadlo. To je vlastně výmluvná ukázka toho, že Sigma se zatím zlepšuje jen na hřišti.

Potřebovala by víc zapálených, ochotných, pokorných profesionálů a srdcařů. Takových, jakého má v současnosti na trenérské lavičce.