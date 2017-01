Útočná posila Antwi? Lépe se Jílkovi ukázali dorostenci

Sigmáci vyhráli 5:2, ale kouč druholigového lídra chtěl vidět v zátěži hlavně 20letého ghanského podhrotového hráče Emmanuela Antwiho, kterého by Slavia Praha uvolnila na hostování. Pokud se zalíbí. Včera dal gól, ale více Jílka zaujali dorostenci.

O čem všem ještě hovořil?

O Emmanuelu Antwim

„Manu výrazně ničím nezaujal. Ale beru to tak, že první zápas je vždy pro hráče složitý. Přiletěl v pondělí, po dlouhé cestě s námi absolvoval hodně náročný trénink. S týmem ještě není sžitý, nevěděl, co od koho čekat. Neměl ani jasnou představu o své roli, byť jsem mu ji říkal. Ale chodil si hluboko pro míče, tam už není tak silný. A neměl ani dobré řešení ve finální fázi. Něco naznačil – je silný na míči a rychlý, ale kvality a sebevědomí bylo málo.

Emmanuel Antwi očekává přihrávku od Radoslava Látala.

Sháníme podhrotového silného hráče, výbušného, který je ochotný chodit za obranu soupeře. Tohoto hráče jsme neměli možnost sledovat, pouze z informací, které jsme o něm měli, to splňuje. Slavia ho bere s výhledem do budoucna, chce ho uplatnit ve vyšší soutěži než jen juniorské. Jsme domluvení, že by to formou hostování šlo, ale až poté, co bychom řekli ano po pětidenním testu, který skončí v sobotu po dalším zápase.“

O výkonu proti juniorce Brna

„Původně jsem si myslel, že se budeme konfrontovat s jinou sestavou Brna, které mělo hodně mladé mužstvo. Tomu odpovídá i průběh. Spokojený jsem hlavně s druhým poločasem. Byli jsme daleko pohyblivější, aktivnější, agresivnější. V první půli jsme měli značné nedostatky, z toho rezultovaly dva góly. Byť jsme to pak dotáhli ještě do poločasu na 2:2, nebyli jsme tak kvalitní ve finální fázi jako ve druhé půli. Ale splnilo to efekt. Cílem bylo, abychom odpracovali utkání na maximum, abychom byli ochotni pracovat po ztrátě i zisku míče, agresivně v presinku. To bylo, ale po herní stránce úplná spokojenost není.“

O dorostencích

„Velká pochvala. Martin Antl byl silný, velmi dobrý výkon! Surzyn z pravého beka to zvládl, stejně jako Patrik Voleský (dal dva góly, pozn. red.). Je vidět, že tady jsou další hráči připraveni z dorostu. Nezklamali a zase si řekli o to, abych víc sledoval i takto mladé hráče. Tento týden jsem chtěl vidět co nejvíc hráčů, než to zase začneme skládat dohromady. Také v Trnavě bychom chtěli hrát na dvě sestavy.

O Látalovi mladším

„Zatím naplňuje očekávání pozitivní i negativní. Je nadstandardně pracovitý, aktivní, nemůžu si stěžovat. Nedostatky má ve fyzické silové připravenosti a pak v řešení situací. Musíme s ním pracovat tak, aby byl schopný řešit situace pod tlakem a lépe se v tom dokázal orientovat. To není otázka tří měsíců, ale dlouhodobého procesu. Pro mě je prvotní, že hráč na sobě pracovat chce.“

O zranění Jakuba Plška

„Vždy v úvodu přípravy říkám, že důležité je, aby hráči byli zdravotně v pořádku. Zase nemáme tak širokou alternaci, abychom byli schopni takové hráče nahradit. Ale bylo to spíš mechanické zranění, dostal na holeň. Není to nic, co by si sám přivodil, což bývá horší. Věřím, že v rukou našich fyzioterapeutů bude do příštího týdne fit.“

O dalších marodech

„Kuba Petr by se měl 10. února připojit do plného tréninku s mužstvem. Jinak zranění hrotových hráčů Vašíčka s Yunisem jsou drobného charakteru – podvrtnutí, zranění lýtkového svalu. Od příštího týdne by měli být fit. U Chorého to byla střevní viróza.“