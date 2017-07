Olomoučtí fotbalisté v první lize: 60 milionů a touha zastavit jo-jo

„Nerad bych potřetí spadl. Jednoznačně je pro mě cíl záchrana, a co bude dál, to bude bonus,“ prohlásil na předsezonní tiskové konferenci záložník Jakub Plšek, loni autor 18 branek.

Trenér Václav Jílek šel ještě dál. „Boj o záchranu? Těmto slovům už bych se chtěl v tomto soutěžním ročníku vyhnout.“

Sigma se vrací mezi elitu znovu po roce a stejně jako předloni doufá, že se v ní udrží delší dobu. „Je potřeba zastavit tento jo-jo efekt,“ doplnil sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Druhou ligu sice Hanáci s přehledem vyhráli, ale to i při svém prvním návratu před dvěma lety. „Dobře si uvědomuju, že první liga je o něčem jiném. Věřím v sílu mužstva, které je schopné se porvat o střed tabulky. Pro mě je osobní cíl polovina tabulka, a ne hrát na hraně sestupu a nakonec se šťastně zachránit. Chci, abychom se pohybovali v klidném středu a měli jsme klid na práci,“ přeje si Jílek.

Zatímco velké pražské kluby v létě utrácely stamiliony za zahraniční posily, Olomouc od prosince marně vyhlíží investora a v napjatém rozpočtu neměla prostředky na nákupy. Získala tak trojici hráčů na hostování – obránce Romana Poloma, defenzivního záložníka Lukáše Obročníka a útočníka Zdeňka Linharta.

Za největší úspěch tak může považovat udržení klíčových hráčů Jakuba Plška, Uroše Radakoviče a hlavně útočníka Tomáše Chorého, který zaujal na Euro do 21 let. „Mužstvo se udrželo pohromadě, což byl můj prioritní požadavek. V možnostech, jaké máme, jsem spokojený,“ řekl Jílek.

Navzdory finanční dietě se Sigma vrací do nejvyšší soutěže s podobným rozpočtem jako v minulých ligových sezonách. „Rozpočet se pohybuje do šedesáti milionů. Je zabezpečený, samozřejmě vždycky je potřeba během sezony něco doplnit. V případě, že by se povedl úplatný převod stadionu (na město – pozn. red.), tak bychom mohli říct, že je stoprocentně zabezpečený,“ prozradil Minář.

V Sigmě věří, že na tribuny dokážou přitáhnout diváky zpět. „Chtěl bych, aby to byl jeden z našich hlavních cílů i pro hráče. Kvalitou výkonů a výsledky, ve které všichni pevně věříme, abychom diváky přivedli zpátky. A mám apel vůči nim, aby nás přišli podpořit,“ touží Jílek.