Našla už Olomouc konečně štít? Díru má zacelit Obročník

Po návratu z Německa se Rossiho role ujala legenda Sigmy Radim Kučera, ale už měl před koncem kariéry. Další pokusy byly marné: Šindelář, Rajnoch, Plšek ani Houska. Všichni se na hřišti cítí lépe v jiných pozicích než na defenzivní šestce.

Černohorec Cana byl zase neustále na marodce a odchovanec Jakub Habusta nepřesvědčil, že by měl na nejvyšší soutěž. Po štítu se už nechce jen odebírání míčů, ale také přesné a rychlé zakládání útoků. V tomto směru si Sigma snad může dost slibovat od svého mládežnického produktu Martina Antla. Ale jen na něj se po návratu do první ligy vsadit bojí. Byl by to hazard.

Michal Obročník Narozen: 4. června 1991

Post: záložník

Výška/váha: 176 cm / 70 kg

Dosavadní působiště: Rimavská Sobota, Zlaté Moravce, Slovan Liberec, Sigma Olomouc

Bilance v I. české lize: 37 zápasů / 1 branka

Bilance v I. slovenské lize: 62 zápasů / 3 branky

Bilance ve II. slovenské lize: 29 zápasů / 2 branky

A tak přivedla na půlroční hostování s opcí na přestup šestadvacetiletého Obročníka, slovenského brouska s extravagantním účesem, typického zloděje balonů.

Zkouší i Petra Javorka z Táborska. „Post defenzivního záložníka jsme delší dobu hledali,“ doufá sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář, že v Obročníkovi ho i našli.

„Bavil jsem se s trenérem, že by rád takový typ hráče. Takže doufám, že jeho představy naplním,“ řekla posila klubovému webu.

V Liberci se Slovák vzdor čtyřleté smlouvě a velkému očekávání neprosadil. K Nise přišel v létě 2013 a do poloviny loňského roku za Slovan odehrál 33 ligových zápasů, v nichž dal jeden gól. Před dvěma lety dostával pravidelně příležitost v základní sestavě, jenže v dubnu 2015 si vážně poranil koleno (přetržené vazy). Čekala ho operace a náročná rekonvalescence. Měl dokonce i myšlenky na konec kariéry. Vloni na jaře po roční pauze znovu naskočil do ligového zápasu. V létě podepsal v Liberci novou dvouletou smlouvu a následně putoval na hostování do slovenských Zlatých Moravců, aby se po dlouhé pauze rozehrál. Nastoupil za ně k 17 utkáním.

Na podzim se vrátil na sever Čech, ale posbíral jen čtyři starty.

„Po zranění jsem v Liberci nedostával moc šancí. S trenérem jsem se domluvil, že bych chtěl jít někam, kde bych dostával víc možností. Takže děkuji i Liberci, že mi to umožnil, protože majitel s tím moc nebyl spokojený. Jsem rád, že jsem přišel do Sigmy, chci se poprat o místo v sestavě,“ hlásí odhodlaně na začátku přípravy a doufá, že koleno už je v pohodě.

Olomouc prý upřednostnil před cizinou. „Přemýšlel jsem ještě nad nabídkami ze zahraničí, bylo něco z Polska, z Dánska. Ale rozhodl jsem se pro Olomouc. Mám to i blíž domů, v Liberci mi česká liga vyhovovala, takže jsem se rozhodl jít sem,“ vysvětloval s tím, že českou soutěž staví vysoko nad slovenskou. „Je to pro mě krok vpřed. Mezi slovenskou a českou ligou je dost velký rozdíl – v podmínkách, v infrastruktuře stadionů. Takže to, že jsem tady, vnímám pozitivně.“

Neodradily ho ani finanční potíže Sigmy, která stále hledá nového majitele. „Prostě jsem se přišel poprat o místo, pro mě je teď důležitý fotbal, abych se rozehrál po zranění a ještě se posunul někam výš.“

Olomouc mu v Liberci doporučovali i záložníci Jan Navrátil s Petrem Ševčíkem, odchovanci Sigmy.

„Hodně jsme se spolu o tom bavili. Doporučili mi to, že je tady kvalitní tým. Proto jsem sem přišel.“

V novém prostředí se rozkoukává a seznamuje se spoluhráči. „Neznal jsem ani jednoho, takže je to tady pro mě všechno úplně nové. Chvilku bude trvat, než si zvyknu, ale myslím, že to bude v pohodě.“ Parťáci na něj udělali dojem. Věří, že nováček už nebude mít problém se záchranou. „Můžeme hrát v pohodě v klidném středu tabulky, protože hráčská kvalita tady je.“

O víkendu nastoupil k prvnímu přípravnému utkání; ve Slatinicích odehrál celý dopolední zápas proti druholigové Opavě (2:2). V odpolední odvetě, kterou Sigma vyhrála 3:2, už na rozdíl od testovaného venezuelského rychlíka Romery chyběl, stejně jako mladík Látal, jehož zkouší Pardubice. „První zápas jsme tam chtěli dát nové hráče, respektive zkoušené. Hráli Obročník a Javorek, bylo vidět, že schází souhra. Ale bylo také vidět, že to mají v sobě, ukázali to,“ pochválil nováčky asistent Ladislav Onofrej.

Po návratu z mistrovství Evropy jednadvacítek se budou sigmáci už připravovat pod vedením hlavního kouče Václava Jílka. Obročník ho chce přesvědčit a restartovat kariéru. Pak by mohla Olomouc na něj uplatnit opci. „Uvidíme, jak za půl roku bude spokojený klub, jak budu spokojený já. Podle toho se to vyvine,“ nepředbíhá.